林淑敏分享抗癌光頭照背後的信念與堅持 黑妹20年煙癮七日斷 女兒成戒癮動力

為響應「粉紅十月」國際乳癌關注月，日前三位不同年齡層的癌症康復者分享自身經歷，包括年僅25歲的淋巴癌康復者關晰蕎（Audrey）、對抗乳癌逾10年的藝人林淑敏，以及戰勝肺癌的歌手黑妹（李麗霞），透過自身的分享喚起公眾對癌症年輕化趨勢的關注，並勉勵同路人積極面對治療。

20歲少女的無聲警號：從一顆「暗瘡」到網球大腫瘤

分享會上最年輕的講者Audrey，以20歲之齡經歷淋巴癌第二期的艱辛治療。她的惡夢始於頸部一顆疑似暗瘡的腫塊，在半月內急速長至網球大小，經檢查後確診淋巴癌二期。Audrey指：「當時真係晴天霹靂！無家族史，我仲要好熱愛運動，我都有問醫生點解會發生喺我身上！醫生話最大可能之一就係發生細胞基因變異！」

確診後面對六次化療，逾600粒類固醇藥物，Audrey更承受標靶治療帶來的全身骨痛。不過，對年輕愛美的Audrey而言，化療導致脫髮卻是最沉痛打擊。「我由細到大都好貪靚，化療無頭髮對我嚟講打擊好大，見住我每日張床單全部都係頭髮。但有一日我照鏡見到光頭嘅自己，突然好想紀錄呢個自己，想俾將來嘅自己睇返！」她特別感謝家人陪伴，「每次我食幾多粒藥，我家姐就會話同我一齊食幾多粒糖或維他命，陪住我去走過呢段日子。」

林淑敏光頭照背後的信念與堅持

藝人林淑敏分享對抗乳癌二期的心路歷程時，透露自己也曾拍下光頭照紀念抗癌階段。「我影低抗癌嘅自己，係因為我相信當時只係我人生中一個小小階段，只要過咗呢個階段，我會重新出過好靚嘅頭髮」。她表示，當時更渴望與同路人交流治療資訊，互相扶持度過難關。

她曾在化療時出現敏感性休克險況，瞬間臉部發紫，真切感受到死亡逼近，自此培養跑步習慣珍惜健康，減少癌症復發風險，近年更成為馬拉松常客。

黑妹20年煙癮七日斷 女兒成戒癮動力

「又唔見我中六合彩，但呢啲就俾我中！」資深歌手黑妹以幽默開場，卻道出確診肺癌時的心境轉折。曾經每日吸食廿支香煙和電子煙的她，坦然自己年輕時確實不良習慣多。確診後，黑妹在女兒懇求下創造戒煙奇蹟：「我一直都同個女相依為命，所以為咗我個女，我真係一星期就戒咗煙，從此都無食過！」

如今走過癌症陰霾，黑妹以過來人身份語重心長地說：「對我哋嚟講，其實癌症無話有好返一日，但最重要係保持穩定健康狀態，亦都奉勸年輕人唔好恃住後生，就唔理健康，因為癌症真係可以無聲無息喺身上發生。」