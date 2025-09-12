34歲林珍娜Nana「世界最美臉孔」不甘於當花瓶！新世代Cool Girl，憑實力走上演員路

韓國女演員林珍娜 Nana 憑 NETFLIX 劇集《假面女郎》爆紅，接連演出《全知讀者視角：滅世預言》儲備人氣，這位兩度被投選為「世界最美臉孔」的女生，卻有著不一樣的 Cool Girl 態度。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

1991 年 9 月 14 日生日的 Nana，迎來 34 歲繼續魅力大爆發。當每次推出新作品時，總被訪問讚賞「美出新高度」，除了深邃的迷人輪廓，更有著 109cm 的逆天長腿，非常吸睛搶眼。 Nana 卻希望大家專注於自己的事業，不希望討好大家而成為「美得只有臉」的女生，一起來了解這位又美又帥的新世代 Girl Crush 吧！

「謝謝大家認同我在電影中很美，但我演戲時不會想自己看起來美不美，只會專注在表演本身。」－NANA

偶像練習生及女團出道 Nana 絕對是個「狠角色」

曾留有一頭長長的「基本款」長髮，換上短髮後極具英氣，個性亦更為突出。(photo:DHC KOREA)

眾所周知韓國的練習生生涯十分艱苦， Nana 除了考上首爾藝術大學，更曾於女團 After Class 出道，而且背著公司參加模特兒比賽而人氣急升，成為了「偶像級」的模特兒。Nana 從不侷限自己於一個模範框架而勉強被社會定型，為求走上喜愛的演藝花路而絕不妥協。

大家或許聽聞過，韓國有著暗藏的「地下演藝分級制度」，演員的地位比偶像更高。 Nana 為了跳脫「花瓶」評論，轉向職業演員重新出發，憑著努力獲得「百想藝術大賞」最佳新人提名，《全知讀者視角：滅世預言》擔當帥氣打女備受讚賞，不甘於當個漂亮的花瓶， Nana 就是個「狠角色」。

灑脫帥氣的戀愛觀 不拖拉果斷離場

Nana 曾於訪問中分享戀愛觀，作為「世界最美女人」之一的她，曾於一晚內被五位男生搭訕，但她直指世界的男人太多不愁沒伴侶，遇上不合的人適就果斷離場，果真是「人間清醒」。

「如果對方沒反應，我就會想，為甚麼要勉強？這個世界的男人多的是，何必呢？」 －Nana

勇於追求自己所愛，不花時間於不喜愛自己的人身上， NANA 除了有帶英氣的帥臉，更有著俐落率性的內心，難怪被追捧為新世代的 Cool Girl！

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

「情緒價值」是真理還是陷阱？真正的價值，是學會誠實面對自己｜周靈山《只在你心頭》

27歲Eve Jobs結婚，告訴你什麼是「上流婚禮」：豪花5千萬低調完婚、「禁用電話」規則令婚禮不留蛛絲馬跡

26歲趙露思「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現！