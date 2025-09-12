一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
34歲林珍娜Nana「世界最美臉孔」不甘於當花瓶！新世代Cool Girl，憑實力走上演員路
韓國女演員林珍娜 Nana 憑 NETFLIX 劇集《假面女郎》爆紅，接連演出《全知讀者視角：滅世預言》儲備人氣，這位兩度被投選為「世界最美臉孔」的女生，卻有著不一樣的 Cool Girl 態度。
1991 年 9 月 14 日生日的 Nana，迎來 34 歲繼續魅力大爆發。當每次推出新作品時，總被訪問讚賞「美出新高度」，除了深邃的迷人輪廓，更有著 109cm 的逆天長腿，非常吸睛搶眼。 Nana 卻希望大家專注於自己的事業，不希望討好大家而成為「美得只有臉」的女生，一起來了解這位又美又帥的新世代 Girl Crush 吧！
「謝謝大家認同我在電影中很美，但我演戲時不會想自己看起來美不美，只會專注在表演本身。」－NANA
偶像練習生及女團出道 Nana 絕對是個「狠角色」
眾所周知韓國的練習生生涯十分艱苦， Nana 除了考上首爾藝術大學，更曾於女團 After Class 出道，而且背著公司參加模特兒比賽而人氣急升，成為了「偶像級」的模特兒。Nana 從不侷限自己於一個模範框架而勉強被社會定型，為求走上喜愛的演藝花路而絕不妥協。
大家或許聽聞過，韓國有著暗藏的「地下演藝分級制度」，演員的地位比偶像更高。 Nana 為了跳脫「花瓶」評論，轉向職業演員重新出發，憑著努力獲得「百想藝術大賞」最佳新人提名，《全知讀者視角：滅世預言》擔當帥氣打女備受讚賞，不甘於當個漂亮的花瓶， Nana 就是個「狠角色」。
灑脫帥氣的戀愛觀 不拖拉果斷離場
Nana 曾於訪問中分享戀愛觀，作為「世界最美女人」之一的她，曾於一晚內被五位男生搭訕，但她直指世界的男人太多不愁沒伴侶，遇上不合的人適就果斷離場，果真是「人間清醒」。
「如果對方沒反應，我就會想，為甚麼要勉強？這個世界的男人多的是，何必呢？」 －Nana
勇於追求自己所愛，不花時間於不喜愛自己的人身上， NANA 除了有帶英氣的帥臉，更有著俐落率性的內心，難怪被追捧為新世代的 Cool Girl！
