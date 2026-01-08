林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟

TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。

Bob林盛斌

由吳家樂同鄧兆尊主持嘅網上節目《娛樂好好玩》都有討論呢件事，二人先「盛讚」阿Bob「好叻」、「世界仔」、「唔食呢行飯嘥晒」。隨後吳家樂又分析阿Bob「爆獎」舉動，「我睇佢個動作呢，佢撈咗咁多年，究竟佢個力水，放嗰個獎，係有冇意識呢？」，鄧兆尊亦都補多句「會唔會內定咗個環節係咁做呢？」。吳家樂又認為，「你（阿Bob）之前講幾多嘢都冇用，一”KOK“爛個獎嗰下，你贏晒」，並且舉起手指公盛讚阿Bob叻仔。

近年被封為「金牌媒人」嘅阿Bob，得獎當晚喺台上高呼要為剛剛失戀嘅陳庭欣搵對象。吳家樂同鄧兆尊都有討論呢個話題，再次稱讚林盛斌叻仔之後，家樂反問「其實有幾多個係佢撮合？」，兆尊就補白話「講之嘛」。吳家樂隨後爆料話有圈中女星向佢透露，自己同阿Bob根本唔熟，但就被描寫到係靠阿Bob撮合良緣。吳家樂指女星同佢講「其實我同佢（林盛斌）唔熟㗎，只不過大家有common friend，無端端傳媒傳吓傳吓，講到佢撮合咗我同我老公」。吳家樂冇爆該位女星係邊個，但就俾咗貼士 － 婚姻生活幸福美滿，而家有兩個小朋友。吳家樂又指阿Bob主持嘅《女神配對計劃》，都有傳其中一對成功配對嘅情侶，喺拍節目前已經拍緊拖，似乎再三質疑阿Bob係咪真係「金牌媒人」，但就一再強調阿Bob叻仔，「抵佢搵咁多錢」。

阿Bob得獎當晚喺台上高呼，要為剛剛失戀嘅陳庭欣搵對象

