17歲女兒遭下流言語性騷擾！超高EQ「用成熟回應化解」 男星力挺：要跟妳學習
香港男星林盛斌（阿Bob）與妻子黃乙頤（Pearl）婚後育有3女1子，長女林霏兒（Faye）現年17歲，外型甜美、打扮大方，經常在社群平台分享生活照，散發自信與個人風格。不過，她近日在IG限時動態公開指出，自己遭網友以不雅字眼性騷擾，讓她氣得發文以黑底紅字怒斥：「骯髒過分！」
Faye也截出與對方的對話紀錄，只見該網友留言充滿惡意，她冷靜回覆：「積點口德吧。」沒想到對方回得更難聽，讓她氣憤表示：「我控制不了這位仁兄講什麼，但其實我真的有很多人愛、很多人疼啊！那你呢？希望你的人生也能更快樂、被愛。」
Faye事後想想，覺得該網友的行為實在太過分，因此還是想要公開說出來：「為自己發聲，永遠不會錯。」她希望透過自己的分享，讓更多女生感到被支持：「我想讓這個城市、這個世界變得更好，特別是讓那些在香港感到不安全、得不到保護的女孩知道，我會支持妳、陪妳一起站出來。」
怎料，事件曝光後，又有網友留言嘲諷：「這樣的樣子也有人要？那位仁兄真是為民除害，政府應該頒獎給他。」面對惡意攻擊，Faye展現高EQ回應：「他們說我胖、說我醜、說我像坦克。哇，還好耶！還好他們沒說我不善良、沒家教、沒有愛。真正的美麗，是對自己的肯定，是對自己、對愛自己的人有愛。我依舊被愛，也依舊活得精彩。」
她還祝福那些批評自己的人：「希望所有不喜歡我的人，都能得到他們想要的愛與幸福。I wish you love.」並貼出嘟嘴自拍照，手寫一句：「You are loved by Faye!」態度依舊大方溫暖。
妹妹林機兒（Kaye）得知後，也親手寫下一張紙條安慰姊姊，表示「如果妳需要人傾訴或擁抱，我一定會在」，並希望那些惡意留言的人也能得到快樂，「因為我相信他們現在並不快樂」，姊妹之情流露無遺。
爸爸林盛斌也第一時間出面護女，親自撰寫長文反擊。他截出該名留言者的帳號畫面，直言：「你怕什麼？」並指出對方的言詞恐已涉及違法行為：「有律師朋友告訴我，其實在網路上寫這種話，已經可能觸法。」
他在文中坦言，看到留言後先讓家人一起看，結果全家反而笑了出來，Faye還樂觀地說「他選的這張照片滿好看的」。他強調家人都很堅強、有自信：「我太太和孩子們比你想像中更勇敢、更正面、更有胸襟。」並向惡評網友喊話：「己所不欲，勿施於人。你想想看，如果我發你媽媽的照片，寫上你那些話，你會怎麼感覺？」
Faye以溫柔卻堅定的態度回應攻擊，獲不少網友留言力挺，稱她是「真正的正能量大師」。林盛斌也誇女兒：「原來妳才是真正的正能量大師，有料，我要跟妳學習。」許多網友都打氣「能用愛回應惡意，真的很了不起」、「好有家教的一家人」、「滿滿正能量」。
