林盛斌Bob台慶頒獎禮整爛獎被鄧兆尊暗示博見報 ：高估咗我智慧

林盛斌Bob早前於TVB《萬千星輝頒獎典禮》首奪「最佳男主持」獎項，於台上興奮激動發言時不慎弄壞獎座，引起一片嘩然。不過，隨後有不少網民認為Bob故意為製造話題，鄧兆尊及吳家樂亦於網上節目討論事件，認為Bob預先知道當時獎座並非真實獎座，因此故意為之望搏見報。昨日（20日），Bob出席活動時亦回應時件，還原當時情況外更直言「高估咗我智慧」。

Bob昨日出席活動時透露現時仍未收到獎座，仍等待大會刻名等製作中。對於被網民質疑為搏見報故意弄壞獎座，Bob直言「大家高估咗我智慧，我又未去到咁聰明要做呢啲嘢！」Bob更還原當時情況，直言當時太亢奮太開心，腦中一片空白，結果太激動弄壞獎座，第一刻擔心會影響到其他人，不過當晚看到當時一幕為網民帶來歡樂，認為都「幾應景」。至於被鄧兆尊及吳家樂討論，Bob感謝對方關注，不過認為智慧被對方高估：「我唔係一個好蠢嘅人，但係我又未去到聰明到咁緊要，覺得要有啲咁嘅設計去攞焦點搶眼球，喺咁莊嚴嘅場合真係會緊張，其實都係會好緊張，自己嗰一刻突然間忘我，真係自己唔小心同大力咗，完全冇任何意圖整爛個獎製造話題，絕對冇咁嘅需要，我都唔會咁去做。」

Bob整爛獎

早前Bob亦公開承諾為陳庭欣Toby覓得伴侶，盛讚對方為獨立的好女仔，亦了解對方擇偶條件，例如愛小動物、孝順及身高差不多等，會繼續為對方好好物色。

陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月

對於大女林霏兒(Faye）穿著間中被指略為性感，Bob表示「好正常嘅17歲18歲女孩子，冇咩好大件事」，不過強調有提醒囡囡出Post就有機會被留底及被重提，要注意所以言論、互動都會被記低，要小心留意所有發言等。Bob更透露囡囡仍單身，不過有男孩子聯絡接觸，自己就保持開放態度，更分享囡囡未來希望入讀演藝學院。

Bob與大女林霏兒(Faye）