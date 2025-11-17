林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾

林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計；林秀怡於2008年考入訓練班，人工僅得7千元將其中5千元畀媽媽做家用，又為養家而身兼多職。早年，林秀怡媽媽患上癌症，林秀怡毫不猶豫將所有積蓄砸進醫療費。近日，林秀怡因家人突患病，再度成為照顧者，於IG發長文分享心路歷程，不過佢就強調係其他家人，媽媽反而加入照顧行列：「不是媽媽，媽媽很健康。」

林秀怡分享多張出入醫院嘅照片，指呢兩個月經歷好多唔同情緒：「自責，疲憊，孤單，擔心，緊張，憤怒，厭世，甚至想逃既時刻。」林秀怡每日到醫院陪伴，有時於結束後直奔片場，或回家沖涼再出門，生活如陀螺轉不停：「book到酒店就仲可以訓兩個鐘，因為酒店海鮮價唔係成日book，跨區照顧者呢單野，真係連車程都係煎熬。」跨區奔波，睡眠不足3小時，林秀怡偶爾想吐，情緒超不穩定，壓力山大，但家人、工作夥伴、粉絲，都成林秀怡後盾，令佢積極面對。然而，最暖心嘅係男友無條件陪伴：「我都愈黎愈依賴身邊果位，中間既工作時間都需要佢陪伴，又要佢車出車入，多謝你毫無怨言既幫忙！」林秀怡又呼籲粉絲集氣家人可早日康復：「希望呢段日子可以快啲過，可以好快笑住回望。」

