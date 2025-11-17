iHerb破萬好評洗護產品64折起！
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計；林秀怡於2008年考入訓練班，人工僅得7千元將其中5千元畀媽媽做家用，又為養家而身兼多職。早年，林秀怡媽媽患上癌症，林秀怡毫不猶豫將所有積蓄砸進醫療費。近日，林秀怡因家人突患病，再度成為照顧者，於IG發長文分享心路歷程，不過佢就強調係其他家人，媽媽反而加入照顧行列：「不是媽媽，媽媽很健康。」
林秀怡分享多張出入醫院嘅照片，指呢兩個月經歷好多唔同情緒：「自責，疲憊，孤單，擔心，緊張，憤怒，厭世，甚至想逃既時刻。」林秀怡每日到醫院陪伴，有時於結束後直奔片場，或回家沖涼再出門，生活如陀螺轉不停：「book到酒店就仲可以訓兩個鐘，因為酒店海鮮價唔係成日book，跨區照顧者呢單野，真係連車程都係煎熬。」跨區奔波，睡眠不足3小時，林秀怡偶爾想吐，情緒超不穩定，壓力山大，但家人、工作夥伴、粉絲，都成林秀怡後盾，令佢積極面對。然而，最暖心嘅係男友無條件陪伴：「我都愈黎愈依賴身邊果位，中間既工作時間都需要佢陪伴，又要佢車出車入，多謝你毫無怨言既幫忙！」林秀怡又呼籲粉絲集氣家人可早日康復：「希望呢段日子可以快啲過，可以好快笑住回望。」
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何文田邨九旬婦拒住老人院 情緒激動疑窗邊尋短
【on.cc東網專訊】今晨(16日)10時51分，何文田邨采文樓一名姓黃(94歲)婦人情緒激動，有意尋短，曾揚言在窗邊吊頸，其後稱跳樓，姓劉(60歲)女兒聞訊大驚，立即報案求助。救援人員趕至現場勸喻，事主回復平靜，為安全起見，由救護車送院檢查。on.cc 東網 ・ 1 天前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 23 小時前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
大埔男子推單車捱撞捲車底不治 20歲P牌貨車司機被捕
大埔發生致命交通意外。今日(16日)下午1時許，一名52歲魯姓男子推著單車橫過安邦路8號對開期間，被一輛駛至的輕型貨車撞倒，隨即被捲入車底，其後更被貨車右尾轆輾過，頭部重創昏迷。 救援人員其後接報到場，將魯男送往大埔那打素醫院搶救，惜延至下午2時20分證實不治。涉事輕型貨車掛上「P」牌，即司機持有暫准駕駛執照。警am730 ・ 12 小時前
韓星Nana住家遭入侵 與母親合力制伏歹徒負傷送醫治療
（法新社首爾16日電） 韓國警方今天表示，女團After School前成員Nana家中遭歹徒闖入搶劫，Nana在制伏歹徒過程中受傷，目前正在醫院治療。韓聯社報導，這名34歲的名人及其母親因此受重傷並一度失去意識，目前正在醫院接受治療。法新社 ・ 22 小時前
葡萄牙大炒阿美 鎖定世界盃席位 C朗首場停賽
葡萄牙在世界盃外圍最後一場小組賽鬥亞美尼亞大開殺戒，半場已入5球，全場埋單9比1勝出，晉身決賽周。C 朗幾乎肯定會出戰明年世界盃，不過他仍有紅牌判罰在身，決賽周第一場時要坐波監。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
《天線得得 B》創作者批 YouTube 兒童節目「空洞」 無助培養孩子想像力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《天線得得B》創作者 Anne Wood 近日提醒家長，現時不少 YouTube 上的兒童節目內容「空洞」，無助培養孩子的想像力。她又指，演算法傾向推送牟利為主的影片，缺乏高質素的兒童節目，久而久令優質的兒童節目不斷在平台流失。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
公屋戶入市上車！綠表價450萬購東涌居屋裕泰苑兩房｜二手成交
樓市持續回暖，公屋客亦趁勢入市置業。中原地產東涌映灣園第一分行A組高級分行經理彭成裕表示，分行新近促成東涌裕泰苑A座高層14室，單位實用面積約569方呎，兩房間隔，附普通裝修。am730 ・ 19 小時前
柏洛治創愛爾蘭奇蹟 Szobo哭成淚人
【Now Sports】愛爾蘭周日在世界盃外圍賽F組的生死戰，作客以3:2絕殺匈牙利，「戴帽」英雄柏洛治賽後感覺自己就像童話故事的主角一樣；那邊廂，效力利物浦的蘇保斯拿爾，則因匈牙利無緣晉級決賽周哭成淚人。匈牙利本來在這一組以1分領先愛爾蘭排第2，而且在這場生死戰有主場之利，亦在比賽中兩度領先，但上仗梅開二度助愛爾蘭擊敗葡萄牙的前鋒柏洛治（Troy Parrott），再以一己之力摧毀敵軍，包括射入1球12碼下兩度替球隊扳平，更在補時6分鐘藉全軍壓上，在高空攻勢中成功搶到第2點，快腳篤球入網，大演帽子戲法助愛爾蘭搶走匈牙利的附加賽資格。這名現效力阿爾克馬爾的前熱刺青訓產品說：「現在真的非常激動，多麼美妙的夜晚呀！這也是我們熱愛足球的原因，因為奇蹟真的會發生，簡直就像童話故事一樣，你做夢都想不到會發生這樣的事。」連同對葡萄牙，柏洛治兩仗入5球，其名字現於愛爾蘭國內以至世界球壇，無人不曉：「對葡萄牙賽後，我已說過會夢想成真，但我想今晚......我這輩子都不會再有比這更美好的夜晚了。」同一時間，匈牙利則因在此組跌落第3，加上在歐國聯也無法取得踢附加賽的資格，已經緣盡明年的世盃決賽周，蘇保斯拿now.com 體育 ・ 8 小時前
太古城食水現黑點 水務署確認沉積物微粒為瀝青 涉及14座大廈
繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日晚上表示，分析化驗結果後，證實水樣本中的少量黑色沉積物微粒為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，強調有關沉積物am730 ・ 12 小時前
沙田帝堡城兩房連租約700萬易手 原業主帳面倍賺離場(多圖)｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，優質單位不乏買家追捧。富堡城物業董事廖志財表示，沙田帝堡城8座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，外望山景及市景，景觀開揚，內櫳有裝修。 據了解，單位放盤1個月，叫價710萬元，最後微減10萬元，以700萬元連租約沽出，呎價約12,797元。廖志財指，原業主於1998年以274萬元買入單位am730 ・ 11 小時前