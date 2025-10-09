林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎

1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集，及與周星馳合作電視電影《陰陽界》。不過，正值上位之際，林穎嫺1989年考進南加州大學（University of Southern California）； 及後，1994年息影並定居美國從事會計工作，與美籍丈夫Tom Dupont結婚，先後誕下一仔兩女，大仔Teddy、女兒Michelle及Julie。近日佢返香港同親友聚會並慶祝中秋佳節，其保養得宜嘅樣貌和優雅氣質引起關注。

何國鉦喺IG分享聚會照片，並以表姐稱呼林穎嫺：「去咗韓國咁耐真係好掛住香港，難得表姐林穎嫺響美國返咗嚟香港，又遇上Anne同Louie生日，加上好耐冇見過契媽同啲契孫，趁假期一次過約晒出嚟見面，響香港生活真係熱鬧」。照片中嘅林穎嫺保養得宜，一頭長長秀髮，著上黑色晚裝，優雅風采依然。

較早前，林穎嫺喺社交網站分享《第62屆羅省華埠小姐選舉》嘅照片及片段，女兒Michelle為其中一名參賽者，擁有混血美貌及S型身材，比賽時亦相當淡定。林穎嫺女兒Michelle亦精通唔少運動，細細個已愛玩沙排、溜冰、網球和划橡皮艇等活動，學業成績亦不錯，去年入讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）；林穎嫺曾透露指三名子女都喜歡溜冰，但每月花費近5000美元，但佢就覺得只要子女開心就值得。

