林至昭離巢於電視城前舉V 曾變裝跳舞拎冠軍
由演員轉營做音樂人林至昭，尋日（13日）宣布離開無綫，指自己睇TVB大，曾經加入大家庭令佢夢想成真!，更幫佢令更多觀眾認識。林至昭留言：「今日我畢業啦!!!🎉🎉🎉我個年代真係睇TVB大，所以可以加入TVB絕對係其中一個夢想成真!多謝TVB令到觀眾們認識我係一名演員，畀咗一個冠軍我，一次台慶大獎！當然仲有無數次嘅演出機會!!!畀咗我第一個機會追尋演員夢想!有個前輩同我講過一句說話『我哋都係多麼嘅幸運，先會被選中成為一名表演者，將娛樂帶比每一位。』所以我仲未諗住放棄，仍然會努力去追尋我嘅演員夢想，相信好快可以喺銀幕上再同大家見面!!!唔知道大家仲記唔記得我演繹過嘅角色同表演呢？留言話我知，就係最大嘅鼓勵!!!」
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
周慧敏被批唱歌冇氣如災難級演出 網民力勸收山：人真係要識退落嚟
周慧敏有「玉女掌門人」之稱，1988年推出首張同名專輯《周慧敏》，其柔弱溫文聲音深受歡迎。不過，近年被網民狠批其唱功，指愈來愈沙聲，唱live差咗好多。近日，又有網民分享一段周慧敏《地老天荒愛一場巡迴演唱會》片段，網民直言係災難級演出，甚至勸佢唔好再唱歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」 9歲兒子超萌入鏡
63歲香港唱跳歌手杜德偉與太太李曉冰感情極佳，近日他在社群平台曬出多張家庭合照，甜蜜慶祝結婚13週年紀念日，並寫下深情告白：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」姊妹淘 ・ 2 小時前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力
木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」十二強走勢
由商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於 2026 年 1 月 1 日晚上 7 時假亞洲國際博覽館 ARENA 盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於 11 月 10 日中午 12 時正式展開，樂迷以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至 11 月 13 日中午 12 時,最新十二強走勢如下:Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 1 天前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳沚默晒與《玫瑰戰爭》演員合照 原來背景厲害獲封「TVB才女」
吳沚默（Momo）畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，透過藝員訓練班入行，憑劇集《老表，你好hea！》醜女「烏笄」一角備受關注，亦有份演出《實習天使》、《白色強人》、《黃金有罪》、《刑偵12》等劇集。吳沚默同時係一名編劇，《老表，你好hea！》就將童年時與爺爺嘅經歷加入劇本，不僅演技出色，其編劇才華獲封「TVB才女」。日前，TVB下年重頭劇之一《玫瑰戰爭》於深圳拍攝戲份煞科，有份參演嘅吳沚默於社交平台PO出與楊茜堯、林夏薇、姚子羚、傅嘉莉、陳豪、陳展鵬等演員嘅合照；而原來，吳沚默就係《玫瑰戰爭》嘅作者。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
伊東美咲要重啟月九女王路？ 12年不見人突然上徹子房！
兄弟姐妹們，滑到伊東美咲的IG了沒？@misaki_ito_official 隨手丟張夏威夷夕陽自拍，配文「ハワイの日常🌺」，讚數三千起跳Japhub日本集合 ・ 3 小時前
李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴 圈中小富婆傳擁12套物業身家逾兩億
李彩華（Rain）當年以兼職模特兒身份入行及後轉為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、《分手勿語》等等。曾拍攝電影和電視劇，惟近年轉戰內地發展搵真銀，工作接踵而來，有指李彩華已躋身圈中富婆之列，身家逾2億港元。近日（11日）係Rain嘅42歲生日，正日要喺工作中度過，不過佢喺生日前夕已經約咗好友慶生，仲有擁八舊腹肌嘅型男陪伴添呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【直擊】Disney+節目巡禮｜玄彬、池昌旭、朱智勳、朴寶英襲港新劇大晒冷 李棟旭風騷自轉派心
今日（13日）頻道Disney+於香港迪士尼樂園舉行2026年發布會，有齊美、日、韓最新劇目。而當中以韓國劇目最搶眼，更有大量一線紅星親臨香港介紹新作，包括玄彬、池昌旭、李棟旭、D.O.、鄭雨盛、朱智勳、禹棹奐、申敏兒、李世榮、朴寶英 、李賢旭、金慧峻等，場面盛大。而日本代表都有真田廣之、今田美櫻、Travis Japan。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前