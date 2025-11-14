林至昭離巢於電視城前舉V 曾變裝跳舞拎冠軍

由演員轉營做音樂人林至昭，尋日（13日）宣布離開無綫，指自己睇TVB大，曾經加入大家庭令佢夢想成真!，更幫佢令更多觀眾認識。林至昭留言：「今日我畢業啦!!!🎉🎉🎉我個年代真係睇TVB大，所以可以加入TVB絕對係其中一個夢想成真!多謝TVB令到觀眾們認識我係一名演員，畀咗一個冠軍我，一次台慶大獎！當然仲有無數次嘅演出機會!!!畀咗我第一個機會追尋演員夢想!有個前輩同我講過一句說話『我哋都係多麼嘅幸運，先會被選中成為一名表演者，將娛樂帶比每一位。』所以我仲未諗住放棄，仍然會努力去追尋我嘅演員夢想，相信好快可以喺銀幕上再同大家見面!!!唔知道大家仲記唔記得我演繹過嘅角色同表演呢？留言話我知，就係最大嘅鼓勵!!!」

