林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗

林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。近日佢喺Threads分享一件烏龍事，仲話自己做人阿媽好失敗。

林芊妤喺Threads出PO，表示囝囝喺暑假放咗10日嘅時候已經完成暑期功課，而暑期作業經佢檢查後，被囝囝放到與小一書本同放喺書櫃上，點知喺囝囝執書包時發現，暑期作業已經喺大掃除時，與小一書本一齊掉咗。囝囝除咗好傷心之外，仲好驚俾老師鬧，深感內疚嘅Coffee仲話自己係「大頭蝦」，有咗BB之後特別大懵同埋蠢，今次仲要連累埋囝囝，甚至自嘲係豬隊友媽媽。未有逃避問題嘅Coffee，主動向囝囝「自首」，作出真誠道歉。之後，佢再寫信及打電話俾老師解釋及道歉，獲得老師體諒，令佢鬆一口氣。佢問囝囝：「咁你嘅媽咪咁大頭蝦，你下次會點做？」，囝囝就回答話：「我下次會將暑期功課擺定係書包入邊，再寫紙貼住提你唔好掉咗我啲功課。」最後佢樂觀話：「正面啲咁諗，有個咁懵嘅阿媽，個仔應該會比較醒同比較有責任心既。」

呢個PO一出，Coffee獲得唔少網民安慰，例如「唔緊要架～最緊要係所有人都見證住仔仔真係有做晒架嘛，老師會明白架，你快D瞓啦，乖～」、「個人覺得個結果係點唔係重點，而係你同仔仔點樣一齊去面對呢個錯誤，大家一齊學習承擔、交代，一齊去計劃下次點樣做得好啲。漫漫長路，將來一定仲會有呢啲烏龍事，如果小朋友藉住今次呢個機會學識點樣處理問題，就可以將呢件事變成學習嘅契機」、「冇事嘅，同老師解釋返就得，唔好睇到件事咁大，總有方法解決，放鬆啲」、「我反而覺得你主動同個仔承認錯誤+親自同老師道歉，對你個仔嚟講係一個好好嘅role model，噉樣佢第時做錯事，先會有勇氣承認錯誤，為自己嘅行為負責。每個人都唔係聖人，都有犯錯嘅時候，犯錯之後有一個好嘅態度面對錯誤係好多人一生嘅課題」、「同老師解釋返，唔好自責，做阿媽點都會有呢啲蝦碌野，下次小心啲就得」、「同老師解釋，應該唔會鬧小朋友嘅，媽媽都係人，都會做錯嘢，唔好太自責，承擔責任就得」、「大肚係個人懵點，唔好唔開心！暑期作業係人生入面，好小事！彥彥唔怪你！叻仔！好識諗！」、「凡事要懂得面對處理，你做得好好，身教處理好，做人一定無煩惱」、「經一事長一智！仔仔好乖好生性！既然老師都話唔緊要咁就ok」、「唔好太自責，要發生既就會發生，發生事後你已經處理得好好，額外搵時間陪佢做功課，say sorry，承諾以後會小心的，佢會明白既」及「你唔係有心，唔好咁自責，小事！」等等。

