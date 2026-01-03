林襄傳與經理人鬧翻冇工開 好姊妹禾羽爆近況

【on.cc東網專訊】啦啦隊女神林襄近來傳出跟經理人莉奈因帳目問題鬧翻，導致工作量大減，疑遭雪藏。對此經理人公司發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。作為林襄好友的啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（張雅涵），日前回應了相關傳聞以及透露林襄的近況。她表示兩人私下有持續聯絡，透露林襄現時狀態不錯，着粉絲不用擔心她，又表示林襄近來生活步伐輕鬆：「就是吃飽睡、睡飽吃，很開心，我還希望她可以多吃一點，她真的太瘦了。」

對於外界猜測是因合約問題導致林襄工作減少，她坦言：「有時候是市場影響，不代表藝人狀況不好。」希望大家不要過度猜測，「她很喜歡現在的生活模式，也過得很愉快，真的不用替她擔心。」禾羽又透露原本計劃今個月跟林襄出國旅行放鬆，但近來演出行程密集，惟有改期至2月出發，希望在工作告一段落後，好好休息充電。

