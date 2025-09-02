林郁婷缺席世界拳擊錦標賽 大會遲遲未覆性別檢測結果 近期因性別爭議連番退賽｜Yahoo

台灣拳擊手林郁婷在 2024 年巴黎奧運女子拳擊比賽奪金。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】2024 年巴黎奧運奪金的台灣拳擊手林郁婷，原定周一（1日）前往英國利物浦，參加世界拳擊錦標賽，惟大會至今未回覆性別檢測結果。中華民國拳擊協會表示，由於審查尚未完成，協會決定不讓她隨隊出賽，對此感到無奈。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）將於 9 月 4 日至 14 日，在利物浦首度舉辦世界拳擊錦標賽，全球超過 550 名選手參賽。世界拳擊聯盟今年 5 月宣布新政策，所有年滿 18 歲、希望參加世界拳擊聯盟主辦或認可賽事的選手，都必須接受聚合酶連鎖反應（PCR）基因檢測，以判定出生性別及參賽資格。

林郁婷原定周一（1日）前往英國利物浦，參加世界拳擊錦標賽，惟大會至今未回覆性別檢測結果，她無發參加比賽。（資料圖片）

拳擊協會表示，一個多月前就組成醫療小組，並將所有檢測報告交給世界拳擊聯盟，但至出發前仍未收到回覆能否參賽，對此感到無奈。協會強調，基於保護選手的立場，不可能在沒得到保證下讓選手前往英國。協會表示，還希望 WB 能盡快給予答案，世錦賽結束後 11 月又有印度拳擊賽，認為不可能這樣一直拖下去。《三立新聞》報道，據了解，目前得知 WB 需要 4 至 6 周的討論才能決定。

林郁婷去年底前往英國參加世界拳擊聯盟年終賽，但在賽前遭質疑參賽資格後宣布退賽。今年 5 月的泰國公開賽，林郁婷同樣到了現場，又因性別檢測爭議再度退賽。