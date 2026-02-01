林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場

【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。

她網晒收到兒子送上寫着「媽咪 生日快樂 辛苦你 Nicholas」字樣的生日蛋糕外，另一個蛋糕則寫着「Happy Birthday My Dear」疑似有第二春。Grace寫下生日感言，向自己的媽媽說多謝:「辛苦你今日受盡痛苦生咗我出嚟！母愛偉大！我愛我的家人，多謝媽咪為我付出一切！最愛你！P.S:愛錫我的隊員，粉絲！多謝」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】