林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片

林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡

林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」

火星於訪問中直言「講句真話就好容易得罪人㗎喇」，兼透露成龍仍未有聯絡自己及兄弟：「暫時未，等佢消息！」火星透露仍有與兄弟相聚，至於與成龍關係，火星直言沒有憎恨，仍視對方為兄弟，不過擔心對方未有視自己為兄弟。林雪即時回應：「佢一定當你兄弟！幾廿年兄弟！」

林雪之後亦就欠債傳聞激動回應，更連環爆粗指：「我冇X差人錢！我大X把錢！話我差人幾百億，精子都冇啦！」