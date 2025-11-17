iHerb破萬好評洗護產品64折起！
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」
火星於訪問中直言「講句真話就好容易得罪人㗎喇」，兼透露成龍仍未有聯絡自己及兄弟：「暫時未，等佢消息！」火星透露仍有與兄弟相聚，至於與成龍關係，火星直言沒有憎恨，仍視對方為兄弟，不過擔心對方未有視自己為兄弟。林雪即時回應：「佢一定當你兄弟！幾廿年兄弟！」
林雪之後亦就欠債傳聞激動回應，更連環爆粗指：「我冇X差人錢！我大X把錢！話我差人幾百億，精子都冇啦！」
其他人也在看
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 網民感慨「方中Sir生前人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
合體破局變F3！朱孝天慘遭F4除名後首露面
[NOWnews今日新聞]男團F4成員言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪今年7月登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會，掀起一波回憶殺，而F4的巡演計畫也都安排好，不料卻傳出因為朱孝天太常在直播...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
戴祖儀反擊整容傳聞 喪插鼻哥窿力證純天然
無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 4 小時前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
消委會｜冬季雙人被20款大檢測！2款羊毛被填充物差異大 滿分最平只需$339（附總評五星名單）
今個禮拜天氣即將轉凍，消委會今期亦測試市面上20款冬季雙人被的填充物成分、耐洗度及保暖指標。樣本分為有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被，大部分樣本整體表現理想。然而個別冬被填充物成分測出不符標示，當中2款羊毛被樣本標示羊毛填充物為100%卻測出分別只有50.5%及23.1%為羊毛成分。而且部分樣本的阻燃能力、洗濯及護理表現有待改善。最後更會有總評五星名單，想添置冬日暖被嗎？即看以下詳解！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
四太梁安琪君臨天下三房2800萬沽 持貨21年勁升逾三倍 五個月內三度沽貨共套現2.33億
九龍站豪宅再現名人放盤個案。消息指，已故賭王何鴻燊「四太」梁安琪或其相關人士早前沽出君臨天下一個三房單位，成交價約2,800萬元。單位購入至今約21年，帳面升值達逾3.1倍。閱讀更多：「四太」屯門新盤「尚岸」首錄成交 四房戶2,390萬標售 呎價近1.5萬劈價奏效！四太梁安琪灣仔壹嘉全盤沽清成交單位為君臨天下2座中層F室，實用面積1,056平方呎，屬三房一套連儲物室間隔，坐向內園景觀。成交價約2,800萬元，折合實用呎價26,515元，屬市價。資料顯示，單位原由梁安琪或相關人士於2004年以公司名義透過一手市場購入，當時入市價為680萬元。及後於2012年進行內部轉讓。以最新成交價計算，帳面升值約2,120萬元，升幅約3.1倍。 是次成交為梁安琪於五個月內第三度沽貨，共套現約2.33億元。 延伸閱讀: 尚岸 九龍站 灣仔 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 3 小時前
全運會預告｜周日好戲碼 張家朗蔡俊彥啟德主場爭金 李思穎出戰麥迪遜賽
千呼萬喚始出來，第15屆全運會踏入最後階段，兩屆奧運金牌、男子花劍好手張家朗及應屆世錦賽冠軍蔡俊彥將於周日(11月16日)登場，在啟德體藝館挑戰群雄...Yahoo 體育 ・ 1 天前
日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 官媒：如武力介入台海 全日本或淪戰場｜Yahoo
日本首相高市早苗涉台言論風波，造成中日關係緊張。日本傳媒今（17 日）引述消息人士報道，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日會訪問中國尋求協商，預計將會跟外交部亞洲司司長劉勁松會面。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 5 小時前