70+林青霞仍像女神！「不靠醫美」的4大重點曝光，中醫解析：自律生活是保養關鍵

林青霞近期慶生亮相，好狀態被粉絲紛紛讚是「凍齡美人」。過去林青霞透露年過60歲後，曾因體重攀升而展開自我管理，她以戒掉宵夜、甜食及高油高鹽飲食，搭配每天至少一小時運動，半年就成功瘦身12公斤。

並以「雞骨雞皮湯」補充膠原蛋白，外出自備參茶補氣，更強調真正的養生來自內在心態，優雅變老、保持寧靜才是美的根源；外在則以少醫美、淡妝為原則，自然而健康。

為什麼人到一定年紀，反而需要更積極保養？

隨著年齡增長，身體的代謝、荷爾蒙、膠原蛋白流失速度都不再與年輕時相同。

廣告 廣告

中醫認為腎為先天之本，40歲後腎氣走向衰減，肌肉量下降、皮膚彈性降低、睡眠與情緒調節能力也變弱。因此，年紀越大、越需要主動式、系統性的養生與保養，才能延緩衰老速度。

林青霞的做法正是將飲食、自律、運動、心態，四大面向全面同步調整，這也是能在她身上看到效果的原因。

以中醫角度解析林青霞保養方式有效的四大關鍵：

1.控制飲食：減少身體的負擔，恢復代謝節奏

戒掉宵夜、零食、甜食、少油少鹽少澱粉，讓胰島素波動變小，脂肪不易囤積。

中醫來說是 減少痰濕與濕熱的形成，使身體代謝、循環更順暢。

她過去能在半年能瘦12公斤，就是因為脾胃減負、代謝變回正軌。

2.保養性飲品：補氣、補膠原、補元氣

雞骨雞皮湯富含膠原蛋白，對應中醫的補陰、養血、潤膚。

參茶補氣、提升耐力與精神，改善年齡帶來的易疲勞感。

這類飲食方式溫和、持續、能調整體質，影響外貌自然會反映在膚況與精神上。

3.規律運動：補腎、強筋骨、改善循環

每天 1 小時運動，是很難得的自律。中醫認為動則生陽，運動能提升陽氣、強化肌力、讓氣血運行更順，使面色透亮、代謝往上提升，也能穩定心情。這是她能維持線條、氣色的重要關鍵。

4.心態調整：內在寧靜帶來外在的成熟美，70歲後的美，不在於臉是否零細紋，而是氣質、從容、自信，她提到優雅變老的觀念，正符合中醫的心安則容光現。情緒平穩，氣不鬱滯，自然顯得精神飽滿，不會顯老。心態穩定的人，看起來會年輕5–10歲，這是許多臨床上真實看到的現象。

總結林青霞能越老越美的原因：

自律飲食：減少痰濕與負擔

補氣補陰：吃對東西讓體力、皮膚維持在最佳狀態

持續運動：提升陽氣、循環與肌力

心態平衡：情緒舒展、容光焕發

少做醫美、不濃妝：讓皮膚有呼吸空間，呈現自然的質感與光澤

她的美不是單靠保養品或醫美，而是生活方式的累積。當生活步調、飲食與心情都維持在好的狀態，自然就會展現出歲月洗鍊後的優雅。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

延伸閱讀

52歲女星蔡少芬狀態驚豔！中醫解析生活「凍齡秘訣」：氣血充足、陰陽平衡是關鍵

58歲田麗3個月瘦回好身材！親曝減10公斤靠4招生活法，中醫揭美魔女的關鍵