林順潮龍漢標不逐連任 累計15人棄選 民建聯料下周公布參選名單

立法會換屆選舉提名期將於下周五展開，議會會否大換血成為關注焦點。昨日再多兩名立法會議員宣布棄選，本身是眼科醫生的選委界林順潮指，決定回歸專業，不競逐連任。地產及建造界議員龍漢標稱，決定全力專注商會會務，不再競逐連任。至今累計15人棄選。

最新宣布棄選的議員是65歲的選委界林順潮，昨在社交平台宣布不競逐連任。他稱，未來會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業，發揮香港所長，貢獻國家所需。他續指，無論任何時間，身處任何崗位，依然醉心以自己的知識與經驗，服務市民，貢獻國家，推動社會進步。

74歲的龍漢標則指，4年來在立法會工作上努力不懈，今日回首，參選當天所許下的競選宣言「攜手共建 和諧家園」，並因而定立的8項承諾，已經逐一兌現。他感到欣喜之餘，更確信香港已經邁進由治及興的新階段，實為完成使命、交棒前行之時。

換屆選舉前夕，流傳七旬止步的說法。目前12名年逾七旬議員中僅餘4人未表態。其中75歲的實政圓桌田北辰昨回應稱指，會在提名期開始前交代。

傳不參選 劉國勳：個人發展有新想法

除資深議員的去留外，各大政黨的選舉部署同樣備受關注。其中作為最大黨的民建聯，據報有5人將要出局。民建聯主席陳克勤昨稱，下周將召開特別執委會，審議和通過參選立法會的名單，並作公布。而有傳將會接任立法會主席一職的李慧琼則指目前會先做好議會工作。任內關注北都議題的民建聯劉國勳，盛傳將不會參選。他昨透露對個人發展有新想法，惟未有回應是否與近日考獲測量師資格有關；稱適時會公布相關消息。

至於被視為「敢言派」的江玉歡，雖然至今未有公布去向，但她早前的工作報告已透露出不參選的端倪。她昨指，將在下星期立法會最後一次大會公布去向；又指面對任何事都要積極，在人生中有不同崗位。

