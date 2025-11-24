張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。
林穎彤被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」已於去年8月被粉嶺裁判法院裁定罪名不成立，至於鄭雋熹涉及透過4個戶口清洗約1,800萬元黑錢獲保釋，但另一案需還押，JPEX案中，鄭雋熹被控兩項罪名，押後至12月15日再提訊。林穎彤自鄭雋熹被控後，從未公開評論，唔少網民猜測佢心力交瘁，僅是去年，林穎彤曾發表聲明否認與JPEX有關，表示自己一直唔知道咩係JPEX：「當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與 JPEX 公司並沒有任何絲毫關係。」
林穎彤為童星出身，長大後以甜美外型圈粉，於TVB時期演過多部劇集，包括《城寨英雄》、《下流上車族》、《本尊就位》等等，以及擔任《安樂蝸》主持。2017年，林穎彤更宣布加盟星夢娛樂，踩入樂壇做歌手，並於2019年勇奪《新城勁爆頒獎禮2019》「勁爆新人」和《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人奬」。2023年，林穎彤獲香港大學專業進修學院（HKU SPACE）取錄，並修畢「應用營養學及營養補充劑基礎證書」課程。約滿TVB後，轉型網店老闆，賣健康產品。林穎彤曾接拍HOY TV賀歲短劇《我家有囍事》，及與江嘉敏合主持節目《好好生活》，但JPEX案風波爆發後，林穎彤低調到極致，傳聞狂推job，節目組無奈搵來倪安慈（阿慈）頂替，與江嘉敏主持《好好生活研究所》。
