柏原崇頸肩痛住院半年內幕！ 情書紅爆後消失48歲轉型！
16歲俊臉直接開殺，JUNON冠軍秒簽約
1977年3月16日神戶出生，A型血，178cm，本來想當老師，誰知1993年16歲隨手參加《Junon》第6屆SUPER BOY，一張臉直接拿グランプリ，Stardust當場簽下。
隔年1994年朝日《青春の影》出道，眼神青澀但帥到犯規，粉絲刷：「這小子是漫畫男主吧？」弟弟柏原収史也跟進，現在48歲還在《スティンガース》新劇混，兄弟倆基因太猛！
出道沒兩年，他就接下大炸彈，誰知道這開局這麼猛，後面會紅到亞洲？
《情書》哭戲紅爆，台灣粉絲鬧崇崇危機
1995年18歲拍岩井俊二《情書》，演少年樹，那場哭戲加純真笑，直接拿日本電影金像獎最佳新人+高崎電影祭新人獎。片子在中韓台大爆，台灣演唱會門票秒殺，
粉絲擠爆場館，媒體直呼「崇崇危機」！ORICON訪談他害羞說：「本以為演戲就是背稿，沒想到會紅成這樣～」這波熱把他推上「20世紀末美少年」寶座，
X老粉回顧：「那時的崇，純到像初戀！」但紅得快，麻煩也來，接下來就是他的青春校園時代。
《白線流し》9年優等生，肩膀痛到中途崩
1996年富士《白線流し》演長谷部優介，不器用優等生人設圈粉無數，劇播9年他成家喻戶曉王子。粉絲留言：「優介眼神戳少女心！」但2002年12月拍《愛相隨》突然頸肩腕綜合症，
退出劇組住院半年才回。業界說：「那時他超拼，痛到抬不起手還硬撐。」復出後繼續接《ビッグウイング》（2009年TBS）、《沈まぬ太陽》，健康陰影揮不去，
粉絲X心疼：「崇的堅持太男人！」這低潮他用作品撐住，誰知私生活又來大亂？
閃婚八芳園三套禮服，年底打架差點翻車
2004年6月7日27歲跟畑野浩子閃婚，13日在八芳園辦婚禮，三套禮服超閃，粉絲喊：「崇的幸福來了！」但12月30日世田谷開車違停洗車，跟擋路大叔肢體衝突，
對方受傷他被停工數月，媒體鬧翻天。2005年9月宣布分居「想一個人靜靜」，2006年2月25日正式離婚，沒小孩。ORICON報導他低調說：「婚姻教我很多，未來更珍惜。」
這波形象大傷，粉絲分化，X有人喊「錯了但還是愛」，也有人轉黑。但他沒垮，2006年《白夜行》復出，證明硬底子。業界：「打架後他更內斂，像換人。」這谷底過後，他遇上真命天女，人生大拐彎。
內田有紀擦火花，2014年退圈專職影子
2009年TBS《ビッグウイング》兩度合作內田有紀，擦出火花，從那年起穩定交往。內田2022年《A-Studio+》爆料：「他最懂我，直球批評讓我成長。」
2013年客串17年後《惡作劇之吻》續集，ORICON訪談：「想報恩給粉絲～」但2014年電影《幸せのプラン》最後演出後，他直接退圈，轉幕後當內田專屬經紀人，
負責行程片場全包，低調到沒影。粉絲X刷：「崇為愛退圈，浪漫爆表！」音樂也沒丟，No'where單曲《Another World》（1998年）、專輯《Bawl Out》（1999年），
現在串流還能聽。轉型後開10BEANS網站（2015/10/14），po影像作品當創作者，粉絲留言：「幕後崇更有味！」
弟弟接棒新劇，48歲低調生活掀懷舊潮
弟弟柏原収史48歲還在《スティンガース》混，兄弟低調互挺，粉絲笑：「柏原家基因無敵！」柏原崇超低調，無X IG官方，熱度靠粉絲團：X搜「柏原崇 現在」滿滿《情書》重映（2025年映画.com）懷舊帖，
10月18日有人po《白線流し》ロケ地31讚：「優介永遠經典！」9月6日年輕照0讚但留言熱：「young kashiwabara insanely good looking！」台灣老粉論壇重溫崇崇危機，
網友：「48歲當經紀人，男人味滿分！」ORANGE-POP 2025年2月報：「復出機會有，但本人沒興趣。」熱度像老酒，X 10月23日《沈まぬ太陽》舊照0讚但互動多：「眼神還是吸睛！」
寫真音樂老貨熱賣，影像創作者靜靜燒
寫真集《PERSONAL BOOK KASSY》、《PHOTO & MONOLOGUE KIGEN》二手市場搶手，封面深邃眼粉絲喊：「美少年永存！」No'where《Don't Stay/Recall Road》（1999年）串流還在播，
Boys II Men《Will》MV成經典。10BEANS偶爾更新舊照影像，粉絲猜：「幫內田拍新東西？」業界dorama-suki.com：「從美少年到支柱，格局大。」
2025年無新戲，但他網站プロフィール照證明火花在。粉絲預測：「說不定雙雙復出！」這靜默堅持，讓人服。
Japhub小編有話說
好啦，柏原崇這48年聽完有沒有被圈？從《情書》亞洲紅到為愛退圈當影子，他用俊臉和選擇寫傳奇。X粉絲po「young kashiwabara insanely good looking」懷舊爆。
如果你愛90後，從《白線流し》補；愛幕後，追內田訪談。記得正版，下次扒誰？留言衝！（小八卦：10BEANS網站藏彩蛋超多😂）午安，記得低調，像他一樣帥！
