中國嘉興 - Media OutReach Newswire - 2025年9月2日 - 2025年8月28日晚，德國柏林女子合唱團在鹽官影劇院舉行音樂會，由著名指揮家薩賓娜·武斯特霍夫（Sabine Wuesthoff）執棒，這是該團首次訪華演出。





柏林女子合唱團鹽官獻聲，以純粹女聲推動文化交流



合唱團二十餘位成員以純人聲演唱，涵蓋從貝多芬到舒曼等作曲家的多部作品。其和聲協調、音色清澈，展現出高超的藝術水準。音樂會後半段，柏林合唱團與杭州女子合唱團共同演繹中國傳統民歌《茉莉花》，實現東西方音樂的溫柔對話。



位於鹽官古城-潮樂之城的鹽官影劇院，憑藉專業的聲學設計與靜謐氛圍，成為越來越多國際級演出青睞的場地。演出前，合唱團還於鹽官的禦碼頭進行了一場無妝造、無燈光的即興演唱，傳遞"音樂屬於每個人"的理念。



柏林女子合唱團成立於2015年，屢獲德國合唱比賽一等獎，2020年曾獲OPUS KLASSIK經典音樂大獎。指揮薩賓娜·武斯特霍夫為門德爾松獎章及德意志聯邦共和國十字勳章獲得者。



今天的鹽官，在弦樂、鋼琴、鼓聲、歌唱、箏笛之音等的交織下，已成為多元融合的藝術場域。我們將持續見證本土與國際、傳統與現代的音樂在此生長碰撞，讓世界聽見更多發自這裏的藝術迴響。





