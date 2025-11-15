柏林影展：楊紫瓊將獲頒終身成就榮譽金熊獎

（法新社柏林14日電） 主辦單位今天說，馬來西亞女演員楊紫瓊將於明年柏林影展獲頒終身成就「榮譽金熊獎」（Honorary Golden Bear）。

主辦單位在聲明中說，現年63歲的楊紫瓊將獲頒榮譽金熊獎，表彰她在電影界的傑出成就。

影展總監塔特（Tricia Tuttle）表示：「楊紫瓊是富有遠見的藝術家和表演者，她的作品突破界限，無論是地理、語言還是電影領域。」

2026年柏林影展將於2月12日至22日舉行，榮譽金熊獎將在開幕典禮上頒發。

楊紫瓊曾於1999年擔任柏林影展評審，並且帶著「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）和近年電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）等作品出席影展。

楊紫瓊2023年憑藉「媽的多重宇宙」精采演出成為第一位登上奧斯卡影后的亞洲演員。

今年榮譽金熊獎頒給蘇格蘭女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），先前得主還包括美國大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）。