熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
柏金遜症｜英國開發「超聲波頭盔」有望無創治療柏金遜 無須開顱降風險 團隊稱冀研究應對不同腦病變
傳統針對柏金遜症的「深層腦部刺激」（Deep Brain Stimulation, DBS），需要透過手術，在腦內植入電極，屬於高度侵入性、高風險的醫療程序。英國牛津大學及倫敦大學學院的團隊，近期合作開發出超聲波「頭盔」系統，能以非侵入方式，精準調控腦部深層神經迴路，意味病人可不需再開顱。研究已刊登於《Nature Communications》。
團隊指，未來會再改良系統的構造，及研究用以應對更多不同的病症如阿茲海默症等，期望長遠可廣泛應用，甚至用於家庭治療。
成功瞄準腦部如米粒大小區域
研究團隊耗時十多年，研發出一套可在 MRI 掃描儀中使用的超聲波系統，外型如「頭盔」，內置 256 個超聲波聲源，能聚焦於比現有技術小 30 倍的腦部區域。
在首次實驗中，研究人員將其應用於 7 名志願者，成功把超聲波聚焦於「外側膝狀體」（lateral geniculate nucleus, LGN），即一個負責處理視覺信息、僅米粒大小的腦部結構。結果顯示，LGN 的活動被有效調控，並對視覺皮層產生持續影響。
研究負責人、牛津大學神經科學教授 Charlotte Stagg 形容，「這種精準度前所未有」，並認為「柏金遜症患者的運動控制區域被調節後，震顫症狀可能消失。」
有望取代現時侵入式治療
目前的「深層腦部刺激」治療，需要在患者頭骨上安裝金屬框架，並把電極直接植入腦部，過程具風險，且患者需終身依靠植入裝置。
相比之下，「超聲波頭盔」只需戴上裝置，在 MRI 導航下，將機械波傳送至目標區域，完全無需開顱。
期望應用於阿茲海默症、中風康復等
除了柏金遜症，研究團隊亦計劃，在其他疾病患者身上測試，例如妥瑞症（Tourette syndrome）、抑鬱症、阿茲海默症、中風康復者等。
「頭盔」由倫敦大學學院的 Elly Martin 與 Bradley Treeby 領導設計，目前仍需 MRI 導航才能使用。團隊指，未來或可結合人工智能，實現更簡便的臨床操作，甚至應用於家庭醫療。
Martin 表示，長遠目標是把系統設計成臨床的實用工具，甚至可能取代傳統的侵入式腦部植入物。Treeby 則透露，已成立公司，專注於改良頭盔設計，使之能更舒適，及適用於更多病人群組。
資料來源：
Martin, E., Roberts, M., Grigoras, I. F., Wright, O., Nandi, T., Rieger, S. W., Campbell, J., den Boer, T., Cox, B. T., Stagg, C. J., & Treeby, B. E. (2025). Ultrasound system for precise neuromodulation of human deep brain circuits.Nature Communications, 16, 8024.
其他人也在看
雪卡毒｜紅磡街市買星斑食後中雪卡毒 六旬婦四肢麻痺留醫情況嚴重 衞生防護中心教6招自保
衞生防護中心9月4日公布一宗懷疑「雪卡毒」食物中毒個案，兩名市民於紅磡街市購買星斑後在家烹食，3小時後相繼出現噁心、腹瀉及面部四肢麻痺等症狀。61歲女病人目前於廣華醫院留醫，情況嚴重；70歲男患者症狀輕微未求醫。當局已通報食安中心跟進源頭調查。Yahoo Food ・ 1 天前
白露2025│想養生補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？
二十四節氣的白露是秋季節氣，也是坊間所說補腎良機，不少人都會吃中藥補品，希望調理身體，以更好的體魄面對冬天，但是真的全部有用嗎？這次說請來徐澤昌中醫（Roy）解答一二！疑問1.秋冬是進補的最佳選擇？很多人說秋冬進補，但其實在中醫的角度，認為「虛則補之」Yahoo Food ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹
陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新「超購王」大行科工勢一股難求 中籤者如中六合彩？｜財經熱話
生產摺疊單車品牌Dahon的大行科工(2543)公開發售反應熱烈，孖展認購金額高達約2,622億港元，超購倍數達6,688倍，一舉突破2018年毛記葵涌(1716)所創下的6,288倍紀錄，成為港股史上新一代「超購王」。可以預期，在如此熱烈的認購情況下，一般散戶在下周一(8日)正式公布配發結果時，極可能面臨「一股難求」的局面。am730 ・ 23 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 1 天前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿Sa陳偉霆昔日愛巢租出！跑馬地慧莉苑頂層複式戶月租6萬
租務市場暢旺，藝人「阿Sa」蔡卓妍與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」跑馬地慧莉苑頂層複式戶，新近以每月6萬元連車位租出，較2年前舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台，享馬場景，原先連車位叫租每月6.2萬元，剛減至6萬元租出，呎租50.7元，料為屋苑近3年新高。上址曾為蔡卓妍與前男友陳偉霆的愛巢，二人分手後，蔡卓妍把單位改作出租，並於2023年6月以每月5.6萬元連一個車位租出。換言之，最新租金較2年多前上升4,000元或7.1%。翻查資料，該單位連車位由蔡卓妍及其母親馮月茹聯名持，於2010年斥1,972萬元購入，造價至今仍屬全屋苑最貴，今次租出可享約3.6厘回報。目前該單位連車位的銀行估價已升至2,389萬元，較買入價高417萬元或21.1%。有指蔡卓妍名下擁至少5個物業，包括紅山半島、海濱南岸、慧莉苑、玫林別墅等，全權交由阿Sa媽媽管理，單是收租就月入20萬，身家過億的她更有圈中小富婆之稱！名人物業：陳慧琳父4380萬沽大坑豪園四房戶 長揸三十年勁賺3380萬！佳寶太子女連沽海日灣2伙 套現28Hse.com ・ 22 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美非農職位新增2.2萬遠遜預期 失業率升至4.3%
美國勞工統計局數據顯示，今年8月美國非農就業人數增加2.2萬，遠低於上修後7月的7.9萬及市場預測的7.5萬，凸顯出勞動力市場冷卻的跡象。 醫療保健(31,000)和社會援助(16,000)領域的就業增長部分被聯邦政府(-15,000)因白宮驅動的開支削減而造成的下降以及礦業、採石業和石油天然氣開採(-6,000)的下降所抵消。批發貿易(-12,000)和製造業(-12,000)亦出現就業減少。 6月份的就業數據下修2.7萬，7月份的數據上修6千。經過這些修訂，6月和7月的就業總共比之前報告的低2.1萬。 8月美國失業率從上個月的4.2%上升至4.3%，符合市場預期，是自2021年10月以來最高。期間失業人數增加14.8萬，達到738.4萬人。相應地，勞動力增加到近1.71億人，勞動力參與率從上個月兩年多以來的低位上升0.1個百分點，達到62.3%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前