柏金遜症｜英國開發「超聲波頭盔」有望無創治療柏金遜 無須開顱降風險 團隊稱冀研究應對不同腦病變

英國牛津大學及倫敦大學學院的團隊合作開發超聲波「頭盔」系統，以非侵入方式調控腦部深層神經迴路（Getty Images）

傳統針對柏金遜症的「深層腦部刺激」（Deep Brain Stimulation, DBS），需要透過手術，在腦內植入電極，屬於高度侵入性、高風險的醫療程序。英國牛津大學及倫敦大學學院的團隊，近期合作開發出超聲波「頭盔」系統，能以非侵入方式，精準調控腦部深層神經迴路，意味病人可不需再開顱。研究已刊登於《Nature Communications》。

團隊指，未來會再改良系統的構造，及研究用以應對更多不同的病症如阿茲海默症等，期望長遠可廣泛應用，甚至用於家庭治療。

成功瞄準腦部如米粒大小區域

研究團隊耗時十多年，研發出一套可在 MRI 掃描儀中使用的超聲波系統，外型如「頭盔」，內置 256 個超聲波聲源，能聚焦於比現有技術小 30 倍的腦部區域。

團隊研發出可在 MRI 掃描儀中使用的超聲波系統，外型如「頭盔」（Getty Images）

在首次實驗中，研究人員將其應用於 7 名志願者，成功把超聲波聚焦於「外側膝狀體」（lateral geniculate nucleus, LGN），即一個負責處理視覺信息、僅米粒大小的腦部結構。結果顯示，LGN 的活動被有效調控，並對視覺皮層產生持續影響。

研究負責人、牛津大學神經科學教授 Charlotte Stagg 形容，「這種精準度前所未有」，並認為「柏金遜症患者的運動控制區域被調節後，震顫症狀可能消失。」

有望取代現時侵入式治療

目前的「深層腦部刺激」治療，需要在患者頭骨上安裝金屬框架，並把電極直接植入腦部，過程具風險，且患者需終身依靠植入裝置。

相比之下，「超聲波頭盔」只需戴上裝置，在 MRI 導航下，將機械波傳送至目標區域，完全無需開顱。

期望應用於阿茲海默症、中風康復等

除了柏金遜症，研究團隊亦計劃，在其他疾病患者身上測試，例如妥瑞症（Tourette syndrome）、抑鬱症、阿茲海默症、中風康復者等。

「頭盔」由倫敦大學學院的 Elly Martin 與 Bradley Treeby 領導設計，目前仍需 MRI 導航才能使用。團隊指，未來或可結合人工智能，實現更簡便的臨床操作，甚至應用於家庭醫療。

Martin 表示，長遠目標是把系統設計成臨床的實用工具，甚至可能取代傳統的侵入式腦部植入物。Treeby 則透露，已成立公司，專注於改良頭盔設計，使之能更舒適，及適用於更多病人群組。

資料來源：

Martin, E., Roberts, M., Grigoras, I. F., Wright, O., Nandi, T., Rieger, S. W., Campbell, J., den Boer, T., Cox, B. T., Stagg, C. J., & Treeby, B. E. (2025). Ultrasound system for precise neuromodulation of human deep brain circuits.Nature Communications, 16, 8024.

衛報