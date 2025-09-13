「柔性女孩」（ Soft Girl ）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？

當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（ Getty Images ）

柔性女孩Soft Girl是什麼？

北歐向來也生活得輕鬆自在，似乎那種腳踏高跟鞋的女強人和Girl Boss在北歐沒流行過，於是冒起了Soft Girl，感覺又毫不驚訝。如果要用時尚的形象，把Soft Girl勾勒出一個可見的形象，時裝平台The List形容她們「非常女性化又有點鄉村風格」，而時尚雜誌《The Trend Spotter》曾指Soft Girl像是一種「柔和色彩」。在社交平台上，不少推崇Soft Girl的人都會配上兩個 Hashtags，分別為「hemmaflickvän」（家居女友）和「hemmafru」（家庭主婦），強調要用「柔和」又「女性化」的方式生活。

廣告 廣告

（Getty Images）

何謂「柔和」又「女性化」的生活呢？先要條件基本上是毋需在需要殺戮的職場中打滾，把「不柔和」的生活交托予另一半。她們會和傳統的家庭主婦一般，打理家裡的起居飲食，但又會抽時間去著重身心靈的事，要保持有生活態度。而在一般Soft Girl風潮以外，又同時延伸出「柔軟黑人女孩」（Soft Black Girl），但當中所強調的是反對社會對黑人女性必須堅強又勤奮的想法，而要找到屬於自己的生活平衡。

（Getty Images）

有人認為Soft Girl是源自於北歐的生活成本愈來愈高，當無法像過往般用物質滿足自己時，就開始有種推翻現有生活的反叛文化。但當地又有女權人士指，Soft Girl文化不但置女性於一個危險的位置，只等待另一半的金錢支助，甚至可稱為性別平等的倒退。到底這樣的生活風格是美夢還是糖衣，似乎顯而易見。

（Getty Images）

自我對話Self-Talk是什麼？每日花10分鐘提升效率，Bill Gates、Emma Watson都是這樣鼓勵自己

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了

Cardi B「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過