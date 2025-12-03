「想要柔順秀髮」洗完要自然風乾？還是用吹風機？方式錯誤小心掉髮又頭痛！

香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
洗完頭後，你習慣自然風乾，還是立刻拿起吹風機？不少人為了減少熱傷害選擇自然風乾，但皮膚科醫師提醒，錯誤的乾髮方式可能讓頭皮敏感、髮絲受損，甚至引發頭皮屑與掉髮風險。
自然風乾的隱藏風險：濕髮是最容易長菌的狀態
頭髮在濕潤時，毛鱗片會張開，頭皮角質層也會變得較脆弱。若長時間保持濕髮，可能導致：
黴菌滋生：潮濕環境容易讓皮屑芽孢菌繁殖，引發搔癢、頭皮屑。
髮絲變脆易斷：髮絲長時間吸水膨脹，角蛋白結構鬆散。
受寒頭痛：尤其冬天濕髮吹冷風，血管收縮可能引起頭痛。
吹風機不是傷髮元凶，技巧才是關鍵
很多人怕吹風機熱風傷髮，其實真正造成損害的是「高溫直吹」與「距離太近」。正確方式如下：
先按乾多餘水分：用乾淨毛巾輕按，不要用力搓；先吸掉約七成水分。
保持距離、分段吹：吹風機與頭皮保持 15～20 公分，先吹頭皮、再吹髮尾。吹頭皮時可用手指撥開頭髮，讓熱風均勻通過。
中溫就足夠：避免一直吹同一區，頭皮吹乾後改用低溫處理髮尾，整體到「乾爽但不過乾」即可，不需要吹到發燙。
實驗結果：適度吹乾比自然風乾更能保護髮質
韓國皮膚科研究比較「自然風乾60分鐘」與「中溫吹風15分鐘」：
自然風乾：毛鱗片關合較不均，髮絲摩擦力提高。
吹風機吹乾：毛鱗片更平整，後續梳理較不容易打結。
濕髮長時間膨脹，反而會加速蛋白質流失。
不同髮質怎麼做？
細軟髮：建議完全吹乾，避免濕髮拉扯增加掉髮風險。
捲髮、受損髮：吹到約八分乾後塗抹護髮油，再以冷風定型。
晚上洗頭的人：務必把頭皮吹乾再睡，避免枕頭細菌與濕氣造成頭皮問題。
