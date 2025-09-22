查德北部沙漠曾經能住人 科學家深入考察古人生活遺跡

（法新社查德首都恩加米那22日電） 在乾旱的查德北部，一處挖掘現場揚起陣陣塵土，科學家們正在這片屬於曾經濕潤、被稱為「綠色撒哈拉」（Green Sahara）的地區，尋找古人居住過的跡象。

在恩尼地西省（Ennedi West）高拉哈拉加納（Gaora Hallagana）遺址最大的岩洞內，國家研究與發展中心的35歲考古學家葛蒙納（Djimet Guemona）跪在地上，手持刷子與鏟子，仔細撥開每一層沙子。

他說：「我們就像是在翻閱一本歷史書，帶我們回到過去。」

每當發現陶器碎片或一撮木炭時，他臉上都浮現喜悅神情。

這項科學考察行動於7月底進行，為期5天，地點距離恩尼地西省主要城鎮法達（Fada）約30公里，參與者包括首都恩加米那及阿比結（Abeche）等地大學的查德考古學家和地質學家。

葛蒙納說，考察行動旨在為恩尼地地區古老聚落的年代架構奠定「第一塊」基石。

恩尼地自然與文化保留區（RNCE）成立於2018年，廣達5萬多平方公里。當地位於查德北部與利比亞、蘇丹交界處，擁有豐富考古遺址，岩壁上留有數以萬計的雕刻和壁畫。

這處保留區2016年被列入聯合國教科文組織世界遺產（UNESCO World Heritage）後，查德政府引進南非組織「非洲公園」（African Parks）協助管理，為期15年。

這次科學考察行動就是由「非洲公園」組織資助，由奧瑪（Mahamat Ahmat Oumar）擔任負責人。他說目前為止登記的遺址數量達1686處，「但這很可能只占總數不到1/4」。

奧瑪補充道，這片區域具有龐大考古潛力，卻缺乏充分紀錄，且相關研究主要由外國學者主導，「查德研究人員對國內這塊區域投入還不夠」。