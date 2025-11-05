查衛生署轄下辦公室醫療事故投訴機制 申訴專員關注醫委會聆訊拖延15年個案

申訴專員公署將審研衛生署轄下辦公室醫療事故投訴機制有否改善空間。

申訴專員公署將展開調查，檢視衛生署轄下管理局及委員會辦公室的秘書處，處理醫療事故投訴及醫療專業人員註冊的程序和機制。申訴專員陳積志又指，公署亦關注近日報道，指醫務委員會秘書處未能解釋某嚴重醫療事故案件為何拖延15年。調查將檢視衛生署如何監管醫療業界處理投訴，以及其支援和成效，並提出改善建議。

陳積志指，現時衛生署轄下的管理局及委員會辦公室為各相關醫療管理局及委員會提供行政支援，但有申訴個案顯示有關行政支援可能出現嚴重延誤，甚或失效，決定展開全面調查，詳細審研處理醫療事故投訴及註冊事宜的程序和機制，探討有否改善空間，並提出適切改善建議。

醫務衛生局就初生雙非男嬰腦癱案要求醫委會8周內交報告，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。身兼醫委會委員的病人政策連線主席林志釉指，若報告只是檢視程序，很難想像為何須用八周。他又指，醫委會主席、衛生署長及秘書處秘書應該及早向公眾解釋，為何事件延誤十多年處理，在哪處出現問題。

