《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
查衛生署轄下辦公室醫療事故投訴機制 申訴專員關注醫委會聆訊拖延15年個案
申訴專員公署將展開調查，檢視衛生署轄下管理局及委員會辦公室的秘書處，處理醫療事故投訴及醫療專業人員註冊的程序和機制。申訴專員陳積志又指，公署亦關注近日報道，指醫務委員會秘書處未能解釋某嚴重醫療事故案件為何拖延15年。調查將檢視衛生署如何監管醫療業界處理投訴，以及其支援和成效，並提出改善建議。
陳積志指，現時衛生署轄下的管理局及委員會辦公室為各相關醫療管理局及委員會提供行政支援，但有申訴個案顯示有關行政支援可能出現嚴重延誤，甚或失效，決定展開全面調查，詳細審研處理醫療事故投訴及註冊事宜的程序和機制，探討有否改善空間，並提出適切改善建議。
醫務衛生局就初生雙非男嬰腦癱案要求醫委會8周內交報告，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。身兼醫委會委員的病人政策連線主席林志釉指，若報告只是檢視程序，很難想像為何須用八周。他又指，醫委會主席、衛生署長及秘書處秘書應該及早向公眾解釋，為何事件延誤十多年處理，在哪處出現問題。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/查衛生署轄下辦公室醫療事故投訴機制-申訴專員關注醫委會聆訊拖延15年個案/615585?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 19 小時前
美國政府關門36天破紀錄 史上最長停擺
（法新社華盛頓4日電） 美國政府停擺今天邁入第36天，打破2019年總統川普（Donald Trump）首任期間創下的35天關門紀錄，成為美國史上最長的一次。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在費城記者會上表示：「民主黨人士，如果你們讓這場僵局再拖1週，你們就會看到全面混亂，大量航班延誤。」法新社 ・ 20 小時前
公院遺體存放費︱醫管局指約一成遺體停放逾一個月 若經濟困難有豁免機制︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫院管理局於 10 月 31 日在政府憲報公布，將公立醫院遺體存放服務實施收費，在首 3 日免費後，第 4 天起每日收取 100 元，第 18 日起增至每日 200 元，第 34 日後再提高至每日 550 元，收費安排在網上引起迴響。醫管局指出，釐定收費時已考慮醫院運作及市場同類服務收費水平。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
特朗普關稅命運取決於其任命的最高法院大法官
【彭博】— 美國總統特朗普任命的三位美國最高法院大法官將在周三最高法院審議其標志性的全球關稅政策命運時發揮關鍵作用。Bloomberg ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜最新患者活動遍及青衣、葵涌和上環 學者：追查工作複雜 市民毋須過份恐慌｜Yahoo
衞生防護中心昨日公布（3 日）第三宗基孔肯雅熱本地感染個案，45 歲男患者居於青衣曉峰園，曾到過上環信德中心及葵涌廣場，中心呼籲 3 址一帶居民若於 10 月 1 日後出現發燒、皮疹或關節痛症狀，應盡快求醫或聯絡中心。港大臨床醫學學院微生物學系教授陳福和今早（4 日）在電台節目表示，相信未來仍有機會出現基孔肯雅熱本地個案，但市民毋須過度恐慌，現階段應繼續做好防蚊滅蚊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國據報禁止新設數據中心採用外國晶片 興建中項目亦須拆除
路透社報道，中國政府發出了一項指令，規定受國家資助的新設數據中心項目，只能使用國產的人工智能晶片。興建進度未達三成的數據中心，則須拆除所有已安裝的外國進口晶片，或取消購買晶片的合約。此舉是中國歷來最激進的取締關鍵基建中的外國科技行動，相信是為了達致 AI 晶片自給自足。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
美國政經｜美國參議院再次否決撥款法案 政府停擺進入第36日創新紀錄 部分民眾或要捱餓
參議院再次否決由共和黨支持的臨時撥款法案，令美國聯邦政府停擺於周三（5日）進入第36日，超越2018年底的35天紀錄，成為美國歷史上最長的停擺事件。這已是法案第14次闖關失敗，突顯兩黨在關鍵議題上的嚴重分歧。本次法案的主要爭議圍繞《平價醫療法案》（ACA）下的保費稅收減免政策。該政策將於年底到期，若無法延續，數百萬美國人的醫療保健成本將大幅上升。民主黨拒絕支持任何不包含補貼的法案，而共和黨則表示在政府停擺期間不會進行談判，導致僵局持續。BossMind ・ 21 小時前
六旬婦古巴遊疑染基孔肯雅熱 涉青衣個案評估4300人1須抽血
再增一宗基孔肯雅熱輸入個案，60歲居於大埔康樂園女患者上月曾訪古巴旅遊，上周二有關節痛，上周三抵港後發燒到私家醫院求醫，目前情況穩定，家居接觸者及同行人士暫無病徵。另外，就前日公布的本地個案，衛生防護中心正對該名居青衣45歲男子的病毒作基因分析，以判斷是否與本地早前錄得的個案有流行病學關連。就青衣曉峰園、葵涌廣場和上環am730 ・ 1 天前
美國短期撥款法案再次不獲通過
由於短期撥款法案周二在參議院再次不獲通過，美國政府停擺將成為史上持續時間最長的一次。 此次停擺已進入第五周，並超過2019年初創下的紀錄。而美國歷史上持續時間最長的兩次政府停擺均發生在總統特朗普任期內。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
產後運動怎麼做？
女性十月懷胎已經不易，產後面對腹部鬆弛、失禁、腰酸背痛，希望盡快恢復產前狀態，有什麼產後家居運動適合在產後初期練習呢？Yahoo 健康 ・ 3 小時前
AIA持續優化癌症保障 醫療保障納入先進療法
友邦香港宣佈，公司持續提升癌症醫療保障方案，早前已將針對肝癌的突破性組織碎化技術（Histotripsy）納入相關保障範圍。另外，AIA的醫療保障範圍亦涵蓋其他先進療法，包括質子治療（Proton Therapy）及免疫療法（Immunotherapy）等，以實際行動支援客戶的治療與康復旅程，單在今年已成功處理至少數十宗涉及上述三種療法的相關理賠申請。 透過涵蓋各種癌症治療技術的保障計劃，AIA客戶可享以下三大保障優勢：1)獲得最新治療選擇，提升康復機會。AIA緊貼全球醫療科技發展，將創新療法納入保障，讓客戶能夠及時接受更精準、更溫和的治療方案。2)減輕財務負擔，安心接受治療：創新療法費用高昂，AIA的保障計劃涵蓋相關醫療開支，並提供預先批核及出院免找數等服務，為客戶減輕治療所帶來的財務壓力，同時讓客戶清晰掌握所需的醫療費用預算，毋須為繳付醫療費用及索償而煩惱。3)推動醫療系統的可持續未來，惠及更多患者：AIA積極引入創新技術的保障，讓客戶獲得更便利、更可負擔及更高效的醫療保健服務。(LF)infocast ・ 1 天前
要求醫委會就一宗醫療事故重啟調查 盧寵茂：會因應結果檢討現行法例
【Now新聞台】針對一宗16年前內地夫婦來港產子懷疑發生醫療事故，涉事醫生聆訊因押後時期過長而終止。醫務衞生局局長盧寵茂指，已經要求醫委會再展開調查，會因應結果檢討現行法例。 醫務衞生局局長盧寵茂：「其實這方面，我們一直都有準備工作在做，所以因應個案，我們也和發信給醫務委員會主席，希望就這個個案引發出來的對整個流程程序，以至整個法規方面有無一些需要修改的地方。我們要求了醫務委員會在八個星期之內給我們一個回覆，檢討了之後，我們會收到醫務委員會主席的意見，我們會作進一步的在立法方面、修訂法律方面的考慮。在這我也藉住這個機會希望問候他，希望黎小朋友可以健康成長，也希望黎先生對香港的醫療制度不會失望，我們不會令他失望。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
美財長稱若關稅案件敗訴 政府仍有其他選項
美國最高法院即將審理有關特朗普總統關稅案件，財政部長貝森特周二表示，若敗訴，政府仍有其他選項。 最高法院將於周三聽取辯論，以確定特朗普是否濫用《國際緊急經濟權力法》權力，對美國貿易夥伴徵收全面關稅。貝森特補充，對政府最終獲勝充滿信心，他引用1962年《貿易擴展法》第232條，該條以國家安全為由提供正當理由；又引用1974年《貿易法》第301條，該條規定對不公平貿易行為可採取行動。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國上訴法院裁定佛州可禁中國人購房地產
美國亞特蘭大第11巡迴上訴法院裁定，佛羅里達州可執行限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回了關於該法違反聯邦法律並歧視亞裔的指控。該裁定結果，可能促使其他州效仿而採納類似的外國人土地法。美國逾30個州的立法者已通過或提出限制外國人擁有房地產的法案。第11巡迴上訴法院表示，美國公民自由聯盟(ACLU)所代表的4名中國公民不具備起訴資格，無權就佛州2023年法律提起訴訟，因為該法僅適用於居住地在中國的人，而他們已在佛州居住多年。法院亦駁回指控，稱該法要求中國公民向州政府登記其房產的條款，並未與聯邦管理外國投資的法律相衝突，也並非因對中國人及亞裔的種族偏見而不當制定。國家、個人、土地與糧食安全考量促成了該法律的制定。佛州州長Ron DeSantis於2023年5月簽署3項新法案，其中最具爭議的SB264法案，基本上禁止包括中國公民在佛州任何地方擁有任何類型的財產，持非遊客簽證的中國人僅可購買一塊兩英畝以下的土地，且位置至少距離軍事設施8公里。同時禁止受關注國家的政府、公民和企業購入州內的農地，亦禁止向中國政府和其他受關注國家有關的利益方，出售位於軍事基地16公里範圍的物業，及其他包括港口、infocast ・ 20 小時前
和黃醫藥(00013.HK)SAFFRON全球III期研究完成患者入組 頂線結果料明年上半年公布
和黃醫藥(00013.HK)公布，SAFFRON全球III期研究完成患者入組，其最後一名患者已於10月31日完成入組。 SAFFRON旨在評估沃瑞沙(ORPATHYS，賽沃替尼/savolitinib)和泰瑞沙(TAGRISSO，奧希替尼/osimertinib)的聯合療法用於治療既往泰瑞沙治療後疾病進展的表皮生長因子受體(EGFR)突變、伴有MET過表達和/或擴增的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者 。 該聯合療法為接受過一種EGFR酪氨酸激酶抑制劑(TKI)治療後疾病進展的患者提供一種具有前景的無需化療的全口服治療選擇，並已基於SACHI隨機III期研究的結果於2025年6月在中國獲批。沃瑞沙是一種強效、高選擇性的口服MET TKI ，由阿斯利康與和黃醫藥共同開發，並由阿斯利康商業化。泰瑞沙是一種不可逆的第三代EGFR TKI 。 SAFFRON研究的頂線結果預計將於2026年上半年公布，並將隨即提交研究結果於適當的學術會議發表。若取得理想的結果，其數據將有望支持向全球監管機構提交沃瑞沙和泰瑞沙聯合療法的監管註冊申請。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocksAASTOCKS ・ 1 天前
歌禮製藥(01672.HK)治療肥胖症藥物研究顯示積極數據
歌禮製藥(01672.HK)公布，在美國佐治亞州亞特蘭大舉行的2025年肥胖周(ObesityWeek)以壁報形式進行多項報告，包括ASC30每日一次口服片Ib期研究的完整分析、ASC30每月一次注射劑Ib期研究以及ASC31與ASC47聯合用藥臨床前研究。 ASC30口服片Ib期研究的積極數據顯示，安慰劑校準後的平均體重下降高達6.5%；在所有多劑量遞增(MAD)隊列中均表現出良好的安全性與耐受性，僅出現輕至中度胃腸道不良事件。 ASC30皮下注射劑Ib期研究數據顯示，治療製劑(注射劑A)的表觀半衰期達46天，維持製劑(注射劑B)的表觀半衰期達75天。 在飲食誘導肥胖(DIO)小鼠研究中，ASC47與ASC31(新型GLP-1R及GIPR雙靶點激動劑多肽)的聯合療法在減重、減脂及不減肌方面均顯著優於替爾泊肽單藥和ASC31單藥療法。 公司認為，該些報告進一步彰顯其多元化肥胖症管線良好的療效和安全性特徵，同時也印證公司專有的基於結構的AI輔助藥物發現(AISBDD)和超長效藥物開發平台(ULAP)的技術。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
和黃醫藥:沃瑞沙和泰瑞沙聯用治療肺癌SAFFRON研究完成患者入組
和黃醫藥(00013.HK)宣布，SAFFRON研究已完成患者入組。SAFFRON是一項全球III期研究，旨在評估沃瑞沙?(ORPATHYS?，賽沃替尼/savolitinib)和泰瑞沙?(TAGRISSO?，奧希替尼/osimertinib)的聯合療法，用於治療既往泰瑞沙?治療後疾病進展的表皮生長因子受體(EGFR)突變、伴有MET過表達和/或擴增的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者。該研究的最後一名患者已於2025年10月31日完成入組。SAFFRON研究的頂線結果預計將於2026年上半年公布，並將隨即提交研究結果於適當的學術會議發表。若取得理想的結果，其數據將有望支持向全球監管機構提交沃瑞沙?和泰瑞沙?聯合療法的監管註冊申請。(ST)infocast ・ 1 天前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 16 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 19 小時前