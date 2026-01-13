柬埔寨勒令太子集團5大開發案暫停銷售

（法新社金邊13日電） 遭到美國制裁的太子集團，其創辦人陳志近日遭到引渡中國後，集團在柬埔寨的5處豪華房地產開發案已被勒令暫停銷售。華府指控該集團涉嫌從事數十億美元規模跨國網路詐騙活動。

柬埔寨和中國政府指出，太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人、董事長陳志上週從柬埔寨被引渡中國。

美國於去年10月起訴這位中國出生的商人，指控他主導已成功騙取數以十億美元計的線上投資詐騙，這些詐騙活動由數百名被販運至柬埔寨園區的詐騙分子經營。

柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局（NRPC）昨天深夜發布聲明，勒令太子集團在首都金邊的4處、在沿海施亞努市（Sihanoukville）的一處大型公寓和房屋開發案暫停銷售。

在陳志遭到起訴、公司於去年10月先後被美國和英國制裁後，太子集團遭遇重創。這項公告是對集團再一次打擊。美國當局指出，該集團是「亞洲最大跨國犯罪組織之一」的幌子。

NRPC並表示，已與5項開發案簽訂買賣合約的個人，仍有義務履行協議。

其中一處位在首都的社區「太子幸福廣場」（Pinnacle Residence）員工今天受訪時表示，銷售辦公室已經關閉。

根據柬埔寨不動產網站realestate.com.kh資料，集合住宅和商辦的這項耀眼的47層高樓開發案於2024年完工，近1800個單位已經銷售75%。開發案登記在同樣受到美國制裁的太子地產集團名下。