柬埔寨國會議員通過法律 准剝奪叛國者公民身分
（法新社金邊25日電） 柬埔寨國會今天通過法律，對於因勾結外國勢力而以叛國罪定罪者，准許撤銷其公民身分。長期執政的柬埔寨人民黨持續打壓反對派下，人權團體擔憂，該法將用於消除異議聲音。
出席柬埔寨下議院國民議會（National Assembly）院會的120名議員，包含總理洪馬內（Hun Manet），全部一致投下贊成票通過這項法案。
長期以來，人權觀察團體一直指控柬埔寨政府利用嚴刑峻法，扼殺反對陣營及合法的政治辯論。
由50個人權團體組成的聯盟昨天發布聲明，警告這項法律「將對柬埔寨全體國民的言論自由造成災難性寒蟬效應」。
聲明還提到：「這項措辭模糊的法律在實施過程中遭到濫用，根據種族、政治觀點、言論和行動打擊特定人士的風險實在過高，以致令人無法接受。」
這項法律仍得獲得柬埔寨上議院通過，才能由國家元首頒布成法，但這兩道程序都被認為只是走過場。
