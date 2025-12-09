柬埔寨國防部：邊境衝突 平民死亡人數上升至6人

（法新社金邊9日電） 柬埔寨國防部表示，泰軍今天凌晨砲擊柬埔寨陣地，造成2名平民死亡，使柬埔寨在再次爆發的邊境衝突中，喪生的平民人數已上升至6人。

柬埔寨國防部在臉書上發文稱，泰國軍方在午夜過後砲擊了與泰國接壤的班迭棉吉省，「導致兩名在56號國道上行駛的平民被砲火炸死」。

柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）表示，昨天在與泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）與奧多棉吉省（Oddar Meanchey），至少有4名柬埔寨平民在泰國砲擊中喪生。

他昨天表示，另有約10名平民受傷。

泰國軍方稱，自7日雙方爆發新一輪衝突爆發以來，已有1名士兵陣亡，18人受傷。