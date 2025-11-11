柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動

太子集團主席陳志現年 37 歲，2014 年由中國移居至柬埔寨。 （太子集團網站）

被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。

「集團將會得清白」

美國司法部控告太子集團主席陳志，指控集團為龐大的網絡欺詐帝國，在柬埔寨設有最少十個詐騙園區，並透過虛擬貨幣、空殻公司及網上博彩清洗黑錢。 本港警方亦於上周表示，凍結有關集團市值約 27.5 億港元資產，包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等集團犯罪得益。

太子集團網站今日刊登一份由跨國律師行 Boies Schiller Flexner 代集團發出的英文及柬埔寨文雙語聲明，否認陳志曾經參與任何不法活動，又指太子集團維持致力於區內的廉潔及負責任的投資，和可持續經濟增長。聲明稱，太子集團過去十年一直以高透明度及合法模式營運，當所有證據呈現之後，集團將會得到清白。

位於柬埔寨的太子集團，其標榜的核心業務包括地產、金融及消費，傳媒報道中的集團則是「龐大網絡詐騙帝國」。 （太子集團網站）

自從美國司法部宣佈起訴陳志之後，亞洲多個地區都陸續爆出與他相關的新聞。彭博報道，現年 37 歲的陳志曾在新加坡進行大量投資，期望獲得永久居留權，卻遭到其家族辦公室的主管騙走 584 萬坡幣（港幣約 3,490 元）。而根據美國的起訴書，陳志清洗黑錢的地點遍及全球多個地區，其中在台灣擁有十一個豪宅單位、26 輛名車及網上博彩公司等。

陳志遍佈全球的資產已被陸續凍結或充公，其中美國司法部公佈已充公的 12.7 萬枚比特幣，據中國國家計算機病毒應急處理中心指，美國政府早在 2020 年已透過黑客手段竊取陳志在 LuBian 礦池的比特幣，形容這是「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。