柬埔寨央行勒令清算太子銀行 創辦人涉詐被引渡至中國

（法新社金邊8日電） 柬埔寨中央銀行表示，由遭控為詐騙首腦陳志創辦的一家柬埔寨銀行，今天已被勒令清算。陳志先前已遭美國起訴，並已被引渡至中國。

柬埔寨央行在聲明中表示，太子銀行（Prince Bank）「已依據柬埔寨王國法律進入清算程序」，並補充指出，太子銀行「已被暫停提供新的銀行服務，包括接受存款與發放貸款」。