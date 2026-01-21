柬埔寨強力掃蕩 5日內1440名印尼人脫離詐團

（法新社金邊21日電） 雅加達今天表示，過去5天內，已有超過1400名印尼公民脫離柬埔寨的網路詐騙集團。金邊方面先前承諾將再度加強打擊這類非法活動。

在東南亞多個據點運作的詐騙集團，部分成員是自願參與，有的則是遭誘拐，被用來引誘全球網路用戶墜入假戀情或虛擬貨幣投資陷阱，每年非法獲利達數百億美元。

隨著柬埔寨政府1月以來承諾要「根除」相關線上詐騙問題以來，一些外國公民開始撤離柬埔寨境內涉嫌詐騙的園區。根據聯合國指出，僅在柬埔寨就有至少10萬人涉足相關產業。

印尼駐金邊大使館發表聲明表示，1月16日至20日期間，共有1440名印尼公民離開柬埔寨各地由網路詐騙集團經營的據點，前往大使館尋求協助。

聲明中說，19日出現「最大一波」人潮，有520名印尼公民來到大使館。

聲明還說，柬埔寨當局近期對詐騙集團的執法行動，使得預期將有更多印尼公民陸續前往大使館尋求協助。

大使館指出：「主要的問題在於，他們大多沒有護照，也沒有合法移民許可，屬於非法滯留柬埔寨。」

大使館呼籲脫離詐騙團體的印尼公民主動向大使館報到，以便協助他們取得旅行證件，並協商免除逾期滯留罰款，以利返國。

印尼本週表示，印尼駐金邊大使館去年為在柬埔寨的印尼公民辦理的領事服務案件超過5000件，其中逾8成涉及「承認參與網路詐騙集團」的民眾。