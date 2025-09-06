柬埔寨求救男警前日回港並辭職 執法部門未回應需否增內部防騙意識

【on.cc東網專訊】一名男警員上月底由柬埔寨致電回港求助，指自己一度身陷柬埔寨詐騙園區。執法部門今日(6日)表示，該名男警周四(4日)已返港，亦已遞交辭職信，個案正調查中，暫時未能透露詳情，亦未有正面回答是否需增加警員的防騙意識。

部門表示，接獲求助消息後，已派4人前往柬埔寨了解情況，但「不能說是營救」，以及安排該警員回港，而已轉交有組織罪案及三合會調查科(O記)跟進。據報涉事警員姓關，駐守馬鞍山警署報案室。

早前有指他8月中向上司請假，聲稱母親在廣西遇交通意外而受傷，他需要前往處理。但其後有人指，朋友介紹到廣西做生意，豈料在當地被輾轉帶到柬埔寨。男警失聯後，其母在港報案求助。

