柬埔寨總理致函聯合國秘書長 控泰軍驅逐柬邊境平民

（法新社金邊18日電） 柬埔寨總理洪馬內致函聯合國秘書長古特瑞斯，指控泰國軍方阻止超過20戶柬埔寨家庭返回位於兩國交界處爭議性邊境地區的家園。對此，泰國軍方則稱昨天邊境暴力衝突涉案居民非法佔據泰國領土，否認相關指控。

柬埔寨與泰國7月底在歷經5天激烈衝突後達成停火協議，該衝突造成至少43人死亡。兩國之間逾800公里交界處主權一直存在爭議。停火生效後，雙方就協議履行情形多次互相指控違反停火協議。

根據柬埔寨官方說法，17日在爭議邊境村落，泰國部隊對數百名柬埔寨抗議民眾發射橡膠子彈與催淚瓦斯，造成約30人受傷，包括一名軍人和一名佛教僧侶。

根據洪馬內17日致古特瑞斯（Antonio Guterres）的信函，泰國部隊近期在泰柬交界處架設鐵絲網和路障，並強行驅離西北部班迭棉吉省（Bantheay Meanchey）兩處邊境村落、居民「長期定居」土地上的民眾。

洪馬內在信中指出，已有25戶柬埔寨家庭被禁止返回家園與田地。他並稱，泰國軍方發言人曾發出進一步驅逐警告，強調此舉可能波及約數百戶、約1000名居民。

柬埔寨人權委員會今天發表聲明，對泰國軍方和邊境巡邏部隊的行徑表示深切關切和最強烈的譴責。聲明寫道，「泰國部署鐵絲網，向柬埔寨平民發射催淚瓦斯和橡膠子彈，造成包括僧侶在內的柬埔寨公民受傷」。

泰國軍方發言人文泰（Winthai Suvaree）今天則在聲明中表示，暴力衝突涉案柬埔寨平民為「蓄意且非法長期占據泰國土地」。文泰同時指控，17日發生對峙時，柬埔寨村民手持長木棍，疑似有意突破泰國設置的障礙並攻擊泰方人員，而柬方軍方人員未予阻止。

泰國軍方17日晚間公布的影片顯示，泰方安全人員向數名柬埔寨人發射催淚瓦斯，畫面中部分民眾將所持長木棍投擲至泰方一側，並嘗試拆除鐵絲網設施。

洪馬內並於信函提及，泰國軍方意圖在交界處其他17處據點採取武力行動以奪取土地。他敦促現任東協主席國馬來西亞協助，呼籲泰國不要對平民動用武力並停止強制驅逐計畫。

泰柬今年7月間爆發數十年來最嚴重交界處衝突，官方統計造成至少43人喪生，並有約30萬人一度撤離。衝突地點多集中於交界處未劃定區域，雙方對交界處主權歸屬爭議已持續逾百年。（編譯：陳政一）