柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo

64名疑犯登機返韓時已被隨行警員拘捕，抵達後會被分送至各地警署接受問話。 (Photo by Hwawon Ceci Lee/ Anadolu via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕 64 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。

綜合外媒報道，南韓國家警察廳表示，22 歲大學生早前被發現陳屍於柬埔寨一輛車內，身上有明顯受虐痕跡。南韓與柬埔寨警方週一上午在金邊一座寺廟內聯合驗屍，歷時約 3 小時，初步未發現器官損傷，確切死因將於南韓完成毒理及組織檢驗後確認。其遺體於下午火化，並於今日（20 日）晚起飛運返南韓，預計週二早上抵達仁川國際機場。

廣告 廣告

疑犯涉嫌在東南亞從事網上詐騙活動，將面臨刑事調查。(Photo by Hwawon Ceci Lee/Anadolu via Getty Images)

凶案已起訴 3 名中國籍疑犯

警方指出，死者於 7 月離開南韓前往柬埔寨，聲稱參加展覽活動，惟於 8 月 8 日被發現死亡。當地警方懷疑他遭犯罪集團以求職詐騙為名誘騙至當地後殺害。柬埔寨檢方已起訴 3 名中國籍疑犯，另有 2 人在逃，而南韓警方亦拘捕一名涉嫌誘騙死者赴柬的同黨。

另一方面，南韓警方近日展開大規模追查行動，共有 64 名涉嫌在柬埔寨詐騙園區活動的南韓人被拘捕並遣返本國，當中 59 人已被申請逮捕令。警方指，他們涉及戀愛詐騙、投資騙案及電話詐騙等多宗案件，部分疑犯聲稱在柬埔寨期間亦被詐騙集團囚禁及毆打。

一架來自南韓的包機準備接收因柬埔寨警方掃蕩行動而被捕的南韓人。(Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP)

5 間銀行涉與王子集團有關

南韓金融監督院向國會提交的資料顯示，當地 5 間南韓銀行在柬埔寨分行與當地大型企業王子集團（Prince Group）共涉及 52 宗交易，金額達約 1,970 億韓圓。

王子集團是柬埔寨知名綜合企業，涉足房地產、金融、酒店及娛樂產業，近年被外界指與多個跨國詐騙網絡有資金往來。南韓當局懷疑部分資金可能流入詐騙園區運作，目前正與柬方合作追蹤及凍結可疑資金。

南韓警方同日與柬埔寨警察高層會面，商討建立「韓國警務協作辦公室」，以加強處理涉及南韓公民的跨境詐騙案件，並計劃設立 24 小時通報熱線，方便受害人即時求助。