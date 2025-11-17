柬埔寨詐騙｜據報太子集團在日本開設三關聯公司 疑涉洗錢

據日媒報道稱，柬埔寨太子集團在日本設立了至少3家關聯公司，有可能被用來洗錢。圖為柬埔寨太子集團主席陳志。(資料圖片)

據日媒報道稱，涉嫌詐騙及人口販賣而被美國列入制裁名單的柬埔寨太子集團，自2022年以來，在日本設立了至少3家關聯公司，關聯公司業務範圍包括房地產銷售，以及類似活動，有可能被用來洗錢。

日媒報道指，太子集團日本關聯公司，包括於2023年在東京澀谷區成立的顧問公司Prince Japan，2024年成立在東京千代田區的房地產公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由太子集團主席陳志本人於2022年成立的公司。

日媒報道稱，關聯公司在日本舉辦了多場研討會，推銷在柬埔寨投資高端房地產。據悉，那些關聯公司試圖透過，出售一些用犯罪所得建造的房產來洗錢。

