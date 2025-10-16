柬埔寨電騙｜ 柬方發韓女影片稱生活「幸福」 獲救韓男憶述：有人逃跑被打死｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月遭誘騙至柬埔寨，被詐騙集團虐待致死，事件連月發酵，兩國關係正陷入緊張。柬埔寨內政部連續兩日在社交平台發布影片，有自稱韓國女子以韓語表示「柬埔寨生活平靜，與新聞報道情況不同」，被指試圖緩和當地外國人的不安情緒。另一方面，陸續有遭詐騙集團禁錮韓國人獲救，有人憶述指長期遭毆打及電擊折磨，更曾目睹有人試圖逃跑被打死。

片中韓女自稱經營咖啡店：過著安穩生活

柬埔寨內政部周二（14 日）上載影片，當局稱一名韓籍居民希望向韓國及世界分享在柬埔寨生活 13 年的經歷，該名自稱在金邊經營咖啡店的韓國女子表示，新聞畫面並非全貌，「我們在柬埔寨過著安穩、感恩的生活。」她強調當地生活和平，「任何國家都有挑戰，但對我們而言，柬埔寨仍然平靜，人心溫暖，生活在這裡讓我感到幸福。」

翌日（15 日）內政部再發布另一段影片，一名韓國女子呼籲居柬韓國人，為受泰柬邊境局勢影響的民眾提供援助，她表示，「我愛柬埔寨，相信所有居於此地的韓國人在這困難時刻，都關心這裡的情況」，她稱將舉行捐血及物資募集，呼籲前往金邊土克市場（Toul Kok Market）支援有需要的柬埔寨人。

獲救韓男：12人睡兩床 逃跑會受酷刑

與此同時，大批韓國人在柬埔寨遭詐騙集團禁錮及虐待的事件仍未平息。早前柬埔寨西哈努克省警方從非法園區救出兩名分別 28 歲及 35 歲韓國男子，他們指遭受長期毆打及電擊折磨，身上留下多處傷痕。

二人均指被假招聘廣告誘騙至當地，最初以為能獲得每月 800 萬至 1500 萬韓圓（約 4.5 萬至 8.5 萬元）薪酬，卻最終被囚禁於詐騙園區的犯罪集團據點內。

他們透露，在園區中人權蕩然無存，十二人共用兩張床，每日只獲一餐麵條果腹，日間被迫工作，夜晚則被手銬鎖在床上。房間內設有名為「G106」的刑房，受害者會被吊在天花板，或以電棒擊打大腿。

韓國稱80多人失蹤 63 人被羈留

其中一人憶述，曾目睹一名試圖逃跑的中國男子遭毆打致死，監工甚至威脅「若逃跑，就將我們的屍體扔進焚化爐」。

最終一名受害人嘗試利用監控漏洞求救，透過電郵夾帶位置資訊，由在韓國的家人通報議員協助救援，二人於 9 月 29 日獲救，目前仍受警方看管及配合調查，因護照被沒收，返韓日期未定。

韓國外交部副外長金珍娥（Kim Jin-a）率領的政府工作小組已抵達金邊，與柬方商討尋找及保護約 80 名已知失蹤的韓僑，並處理早前一名遭虐致死韓國學生的驗屍及遺體遣返，及安排 63 名涉網絡詐騙而被羈留的韓國人的遣返磋商事宜。

來源：Korea Times