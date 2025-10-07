柬埔寨「中國城」園區員工大暴動 290人遭扣留

【on.cc東網專訊】柬埔寨西哈努克省上周六至周日（4日至5日）有園區發生外籍員工大規模暴動事件，當地警方連夜出動警力平息。聯合執法人員周一（6日）對該省「中國城」園區展開突擊檢查，當場扣留290名外籍人員。

據當地傳媒報道，被扣人員中，216人為巴基斯坦籍、68人孟加拉籍、6人尼泊爾籍，他們周一晚已由多輛巴士押送至金邊移民總局。此次突擊行動是在前兩天該園區發生暴動事件後展開，由國家警察總署副總監伊速基從金邊率隊前往，並與當地執法力量聯合執行。

「中國城」園區發生的暴動涉及上百名來自巴基斯坦和孟加拉的外籍員工，他們在園區為中國人經營的網絡賭博及電訊詐騙集團工作，疑因薪酬爭議與宗教糾紛引發衝突。期間有員工衝入辦公區並砸毀設施，造成部分人受傷，事發當晚已有68名涉案者被帶回警局調查，警方尚未說明起因。

