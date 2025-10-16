柬埔寨：將遣返與詐騙園區相關59名韓國公民

（法新社金邊16日電） 柬埔寨警方表示，預計明天遣返59名與詐騙園區相關的韓國公民。首爾已派遣聯合工作小組前往柬埔寨首都金邊，處理韓國公民遭誘騙、綁架和拘禁等安全問題。

柬埔寨國家警察今天發布聲明指出，「（金邊）當局與韓國駐柬大使館合作，計劃遣返59名在柬埔寨獲政府解救，或因其他罪嫌遭拘留的韓國公民」。

首爾政府昨天禁止國民前往柬埔寨局部地區，並派遣政府代表團前往該國，商議有關假工作、詐騙中心以及數十名韓國公民遭綁架的案件。

廣告 廣告

韓國政府指出，預估約1,000名韓國人在柬埔寨從事詐騙相關工作，據信目前在柬埔寨詐騙產業從業人數約有20萬人。

其中一些人在暴力脅迫下被迫從事所謂的「殺豬盤」（pig butchering）詐騙，也就是假借虛擬貨幣投資名義，長時間與被害者建立信任後再騙取財物。

韓國方面強調，據信已有63名韓國公民遭柬埔寨當局拘留，韓國官員允諾全力協助他們返國。