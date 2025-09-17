柯克案檢方透露案情細節 凶嫌與室友簡訊坦承犯案

（法新社華盛頓16日電） 美國猶他州檢方今天透露保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺案最新案情細節，包括犯嫌在給友人簡訊中坦承行凶。而犯嫌已在案發33小時後向警方投案。

以下是猶他郡檢察官葛瑞（Jeffrey Gray）公布這名22歲犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）的部分關鍵細節。

●狙擊位置

葛瑞表示，9月10日校園內突然傳出一聲槍響後，猶他谷大學（Utah Valley University）一名警官判斷凶嫌的武器是步槍，「因為它的聲音」，並開始尋找「潛在的狙擊手位置」。

這名警官在距離大約150公尺外，發現一處屋頂，認為這可能是凶嫌射擊的地方。

他發現「石子上的印記」，符合「一個人以臥姿射擊」的痕跡。

葛瑞說，經監視器畫面確定，當地時間中午12時15分左右，一名身著深色衣物男子站在屋頂上。

此一發現標誌著長達33小時的追捕行動就此展開。

●槍擊行動

葛瑞指出，凶嫌顯然在當地時間上午11時51分進入校園，穿著一件中間印有美國國旗的黑色T恤，頭戴深色棒球帽，配戴一副太陽眼鏡。

從外表來看，線索不多，但犯嫌的姿勢動作似乎透露他藏有某些物品。

葛瑞說：「犯嫌低著頭走路，走路的姿勢異常，右腿幾乎不彎曲，這符合步槍被藏在褲子裏的情況。」

監視器畫面還拍到犯嫌開槍後立即從屋頂下來，徒步逃離校園。當局在附近森林中發現一支配備瞄準鏡的步槍，包裹在一條毛巾裡。葛瑞說，步槍裡有三發未擊發的子彈。

當局在步槍的扳機、彈殼、2顆子彈和毛巾上發現了羅賓森的DNA。

●父母發現

案發次日，羅賓森的母親在新聞中看到槍手的畫面，覺得那人像她的兒子。葛瑞說，但當他母親打電話給他時，他說他生病在家，就前一天一樣。

羅賓森的父親也認出「警方懷疑槍手使用的步槍，正是他送給兒子的禮物」。

當他的父母打電話聯繫到他時，羅賓森暗示自己就是槍手，並表示他不想進監獄，打算結束自己的生命。

羅賓森的父母努力說服他向警方投案。

●鍵盤下的字條

槍擊案發生後，羅賓森和他的室友互傳簡訊。羅賓森寫道：「放下手邊工作。看看我的鍵盤底下。」

鍵盤底下有張字條，上頭寫著：「若有機會除掉柯克，我會把握這個機會。」

以下是法院文件中部分對話摘錄：

室友：「你在開玩笑吧？」

羅賓森：「我還好，親愛的，但我還得在奧勒姆待一會兒。應該不會太久，等我拿到步槍就能回家了。說實話，我原本希望這個秘密能保持到我老死。我很抱歉牽連你。」

室友：「不是你做的吧？」

羅賓森：「是的，是我。我很抱歉。」

室友：「為什麼？」

羅賓森：「為什麼我這麼做？我受夠了他的仇恨。有些仇恨無法協商解決。如果我能悄悄地拿到步槍，我就不會留下證據。」

羅賓森告訴室友，他已經計劃這次槍擊行動超過一週。他還說：「我擔心如果我沒能把爺爺的步槍帶回來，我家老頭會怎麼想。要怎麼向他解釋把它弄丟了？」

羅賓森又說：「刪除這段對話…我打算投案。」

而就在柯克遇刺33小時後，羅賓森向警方投案。