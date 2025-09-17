港片告急？電影金像獎入圍有危機
柯克案檢方透露案情細節 凶嫌與室友簡訊坦承犯案
（法新社華盛頓16日電） 美國猶他州檢方今天透露保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺案最新案情細節，包括犯嫌在給友人簡訊中坦承行凶。而犯嫌已在案發33小時後向警方投案。
以下是猶他郡檢察官葛瑞（Jeffrey Gray）公布這名22歲犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）的部分關鍵細節。
●狙擊位置
葛瑞表示，9月10日校園內突然傳出一聲槍響後，猶他谷大學（Utah Valley University）一名警官判斷凶嫌的武器是步槍，「因為它的聲音」，並開始尋找「潛在的狙擊手位置」。
這名警官在距離大約150公尺外，發現一處屋頂，認為這可能是凶嫌射擊的地方。
他發現「石子上的印記」，符合「一個人以臥姿射擊」的痕跡。
葛瑞說，經監視器畫面確定，當地時間中午12時15分左右，一名身著深色衣物男子站在屋頂上。
此一發現標誌著長達33小時的追捕行動就此展開。
●槍擊行動
葛瑞指出，凶嫌顯然在當地時間上午11時51分進入校園，穿著一件中間印有美國國旗的黑色T恤，頭戴深色棒球帽，配戴一副太陽眼鏡。
從外表來看，線索不多，但犯嫌的姿勢動作似乎透露他藏有某些物品。
葛瑞說：「犯嫌低著頭走路，走路的姿勢異常，右腿幾乎不彎曲，這符合步槍被藏在褲子裏的情況。」
監視器畫面還拍到犯嫌開槍後立即從屋頂下來，徒步逃離校園。當局在附近森林中發現一支配備瞄準鏡的步槍，包裹在一條毛巾裡。葛瑞說，步槍裡有三發未擊發的子彈。
當局在步槍的扳機、彈殼、2顆子彈和毛巾上發現了羅賓森的DNA。
●父母發現
案發次日，羅賓森的母親在新聞中看到槍手的畫面，覺得那人像她的兒子。葛瑞說，但當他母親打電話給他時，他說他生病在家，就前一天一樣。
羅賓森的父親也認出「警方懷疑槍手使用的步槍，正是他送給兒子的禮物」。
當他的父母打電話聯繫到他時，羅賓森暗示自己就是槍手，並表示他不想進監獄，打算結束自己的生命。
羅賓森的父母努力說服他向警方投案。
●鍵盤下的字條
槍擊案發生後，羅賓森和他的室友互傳簡訊。羅賓森寫道：「放下手邊工作。看看我的鍵盤底下。」
鍵盤底下有張字條，上頭寫著：「若有機會除掉柯克，我會把握這個機會。」
以下是法院文件中部分對話摘錄：
室友：「你在開玩笑吧？」
羅賓森：「我還好，親愛的，但我還得在奧勒姆待一會兒。應該不會太久，等我拿到步槍就能回家了。說實話，我原本希望這個秘密能保持到我老死。我很抱歉牽連你。」
室友：「不是你做的吧？」
羅賓森：「是的，是我。我很抱歉。」
室友：「為什麼？」
羅賓森：「為什麼我這麼做？我受夠了他的仇恨。有些仇恨無法協商解決。如果我能悄悄地拿到步槍，我就不會留下證據。」
羅賓森告訴室友，他已經計劃這次槍擊行動超過一週。他還說：「我擔心如果我沒能把爺爺的步槍帶回來，我家老頭會怎麼想。要怎麼向他解釋把它弄丟了？」
羅賓森又說：「刪除這段對話…我打算投案。」
而就在柯克遇刺33小時後，羅賓森向警方投案。
其他人也在看
麥當勞50週年展覽｜重現1975年香港首間麥當勞場景！展出集體回憶：經典餐牌燈箱、收銀機、飲管桶
香港麥當勞今年踏入第50個年頭，特別舉辦「I’m Lovin’ It 50週年展」，不只是慶祝品牌歷史，更是一場屬於香港人的集體回憶之旅。展覽以懷舊場景為主軸，帶領觀眾重返1975年全港首間的麥當勞，重溫那份初嚐美式快餐的悸動。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
中秋節2025｜佛山中秋好去處！千燈湖賞燈賞月/嶺南新天地中秋燈會/上元舞火龍
中秋佳節，不少港人都會沿高鐵沿線北上玩樂，當中熱門目的地佛山，從西九龍站乘高鐵約一個半小時車程到達佛山西站，非常適合中秋快閃旅遊！今次推介佛山中秋好去處5選，有去年才開業的廣東省首個千古情大型玩樂景區「廣東千古情」、既能賞燈賞月又能逛夜市的千燈湖，還有佛山嶺南新天地的中秋燈會以及上元舞火龍等，中秋節活動一鑼鑼！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 4 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 12 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 6 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 7 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 11 小時前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 6 小時前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
《施政報告》樓市無糖施政報告 市場期望招數全數落空
行政長官李家超今日（17日）公佈2025年施政報告，主題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，重點描繪北部都會區的發展藍圖。然而，市場關注的樓市「加甜」措施最終毫無驚喜，如外界預期，所有建議均未被接納，各政黨及發展商提出的方案悉數落空。28Hse.com ・ 5 小時前