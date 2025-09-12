柯克遇刺逾24小時無人被捕 調查陷瓶頸籲大眾協尋

（法新社奧勒姆11日電） 美國調查人員今天呼籲大眾協助，以尋找殺害右翼活動人士柯克（Charlie Kirk）的男子。在這起撼動美國分裂政治的謀殺案發生超過一天後，仍無人被捕。

柯克是共和黨右派的超級巨星，年僅31歲，他曾為總統川普匯集了高漲的年輕人支持。他昨天在猶他州奧勒姆（Orem）猶他谷大學（Utah Valley University）對大批群眾演講時遭槍殺。

來自20個執法機構的數百名探員正在梳理線索以確認罪犯身分，但在今天晚間的一場記者會上，他們似乎沒有太多進展可以公布。

猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）對記者說：「沒有大眾的協助，我們無法完成這項工作。」他補充表示，目前已收到超過7000條線索。

他說：「我們需要盡可能越多幫助越好。各位可能擁有的任何影片或照片…都應提交到我們的數位媒體報案專線。」