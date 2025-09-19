柯克遇害亡 遺孀艾瑞卡接掌「美國轉捩點」

（法新社洛杉磯18日電） 美國保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，他創辦的青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）今天宣布，將由他的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）接任領導職務。

柯克本月10日於猶他谷大學（Utah Valley University）遭22歲槍手羅賓森（Tyler Robinson）槍擊身亡。艾瑞卡在柯克遇害兩天後告訴支持者：「我丈夫建立的運動不會消亡。」

如今，美國轉捩點董事會宣布，艾瑞卡將接替柯克的領導地位。

美國轉捩點今天在社群平台X上發文指出：「董事會已一致推選艾瑞卡．柯克為新任執行長兼董事會主席。」

「在先前的討論中，查理（柯克）曾向多位高階主管表達，萬一他過世時，這是他所希望的安排。」