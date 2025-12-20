柯克遺孀表態 支持范斯角逐白宮大位

（法新社鳳凰城19日電） 已故美國保守派知名倡議人士柯克（Charlie Kirk）的遺孀艾瑞卡．柯克已表態支持現任副總統范斯（JD Vance）角逐2028年總統大選，提前為白宮之爭鳴槍起跑，同時也為范斯帶來她丈夫所創立、極具影響力的青年組織支持。

艾瑞卡．柯克（Erika Kirk）對數千名與會者表示，她將支持現任副總統范斯成為第48任總統。她的丈夫柯克所創立的青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）在2024年動員年輕選民投票支持川普方面扮演了重要角色。

她於18日晚間在AmericaFest盛會中告訴群眾：「我們將以最具壓倒性的方式，讓我丈夫的朋友范斯當選第48任總統。」這也是柯克遇刺身亡後，「美國轉捩點」首次舉辦大型集會。

此項背書正值「讓美國再次偉大」（MAGA）運動開始思考「沒有川普的未來」之際。

范斯預定21日在該集會發表演說。

范斯尚未正式承諾將參選2028年總統大選，但外界普遍預期他將投入選戰。

來自MAGA運動中日益壯大團體的早期背書，可能有助於創造聲勢，使范斯的參選看起來勢不可當。

然而，這項背書也出現在MAGA運動內部分裂愈發明顯之際，一些關鍵人物已開始對川普感到挫折與幻滅。

上個月，作風強硬的聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）猛烈抨擊川普的第二任期施政方向，稱其背叛選民。

葛林直到不久前仍是川普最忠誠的盟友之一，她已宣布明年1月將卸下國會議員職務，部分評論人士推測她可能會角逐2028年總統大選。