黑色星期五優惠大合集！
柯瑞狂砍49分飆致勝罰球 勇士逆轉馬刺奪NBA盃首勝
（法新社聖安東尼奧14日電） 柯瑞攻下49分，再度在激烈對決中力壓溫班亞馬，帶領金州勇士於今晚以109比108逆轉聖安東尼奧馬刺，取得本屆NBA季中錦標賽NBA盃（NBA Cup）的首場勝利。
這是3天內柯瑞（Stephen Curry）第二度擊敗溫班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺；柯瑞繼12日轟下46分後，再度繳出代表作。
柯瑞全場26投16中，命中9記三分球，罰球8罰全中。這場在德州聖安東尼奧（San Antonio）進行、充滿張力的比賽，兩隊共計13次互換領先。
法國球星溫班亞馬攻下26分、抓下12個籃板，佛克斯（De'Aaron Fox）為馬刺貢獻24分和10次助攻。馬刺在第三節結束時以79比77領先，但在決勝節遭柯瑞轟下 14分逆轉。
溫班亞馬在第四節拿下10分，其中一次補籃讓馬刺在比賽剩1分05秒時取得108比105領先。
勇士巴特勒（Jimmy Butler）切入上籃追到只剩1分差距；溫班亞馬封阻巴特勒的出手，但佛克斯對柯瑞犯規，柯瑞穩健罰進致勝兩球。
柯瑞賽後表示，這兩場在聖安東尼奧拿下的拚勁十足且穩健的勝利，有助於勇士找回比賽風格。
他說：「真的很好玩。他們是一支很強的球隊，能在這裡連贏兩場，意義重大。」
柯瑞說：「我們眾志成城。」「我知道我得分看起來很亮眼，但這兩場勝利是大家一起拚出來的。這就是我們想要建立的方向。」
其他人也在看
睇齊佐敦！咖喱49分率勇士拔「刺」
【Now Sports】史提芬居里周五比肩米高佐敦，成為NBA史上踏入30歲後單場取得40分以上最多的球員，49分加上最後時刻的關鍵罰球，幫助金州勇士作客以109:108反勝聖安東尼奧馬刺。now.com 體育 ・ 3 小時前
紐約人輸波折賓遜 布朗狠批球員心態
【Now Sports】紐約人周三賠了夫人又折兵，在不敵奧蘭多魔術一役傷了主將謝倫賓遜，更令教練米克布朗失望的，是球員頻繁與球證就犯規理論，沒有專心比賽。紐約人以107:124不敵魔術，5連勝告終，而且謝倫賓遜（Jalen Brunson）在比賽最後時段扭傷足踝，痛苦倒地，隨後忍痛射完罰球後，才自行步入更衣室。據悉他賽後回到球場時，已經穿上保護靴，走路時一瘸一拐。關於賓遜的傷情，需要時間確認有多嚴重，但米克布朗賽後炮轟了球員的比賽態度：「上半場，球員把場上的問題都怪在球證身上，但很多事本來就是我們自己的錯。對方前6分都來自罰球，我甚至不能挑戰，那是因為我們一直犯規，讓對方站上罰球線，等於我們自己讓他們打得很舒服。」他再說：「不管球證怎麼吹，如果我們專注並打出應有的水準，就不需要依賴任何哨音。我們在攻守轉換上做得很差，當對方反攻時，球員還慢條斯理回防，不要為自己找藉口，不要推到賽程上，就算是連續3天比賽，只要上場就要有正確的心態。」now.com 體育 ・ 1 天前
雷迪克確認占士復操理想
【Now Sports】勒邦占士已經隨洛杉磯湖人附屬的G聯盟球隊南灣湖人進行操練，教練雷迪克周三更確認大帝已參加超過10次的完整5打5實戰訓練。因為右側坐骨神經痛，勒邦占士（LeBron James）缺席了季初所有比賽，也使他破紀錄的第23個NBA球季，遲遲未展開。不過，早前有傳他下周可望正式傷癒回歸，而雷迪克周三也更新其狀況。「他能夠參與訓練了，」這名湖人主帥確認占士正在跟隨南灣湖人操練：「他做了一些上下移動的熱身，接著進行了半場5打5的實戰，大約參與了12至15次的完整實戰回合。」湖人剛剛大敗給奧克拉荷馬雷霆，雷迪克賽後也承認，球隊需要在這場比賽後調整：「你必須從大局思考，然後看看球隊的現況。我認為這次客場之旅對我們來說並不順利，對夏洛特黃蜂的下半場，我很滿意，但這一樣和對阿特蘭大鷹隊的比賽，我認為場上表現不能反映出球隊應有的實力，所以要做些調整。」對於占士即將復出，可否令湖人戰力提高，這名教練則謂：「我深信他可以在關鍵時刻挺身而出。」now.com 體育 ・ 1 天前
全運會女子七欖 港隊分組賽得失分1分之微排第三 無緣四強
【Now新聞台】全運會七人欖球完成分組賽，女子港隊與四川同得5分，計算得失分以1分之微不及四川，得小組第三，未能躋身四強，其後轉戰名次賽，首場大勝河北29分。白衫港隊首日兩連敗，出線機會渺茫都要盡力一博，華將莊嘉欣邊線快放，三個上海姑娘都追她不到，為港隊追近5比7完半場。換邊後，再憑首日表現出色的苗頌雅達陣反超前，雖然一分半鐘後再落後4分，莊嘉欣再次踏盡油門，低頭向前衝，上海劉瀟倩都來遲半步，港隊第二度搶回領先。之後再憑雙隊長之一陳穎以及苗頌雅達陣搶分，最終贏上海27比14。D組另一場，山東贏四川17比5，三戰全勝得9分首名出線，其餘三隊都是一勝兩負有5分，可惜港隊得失分負13，差過四川的負12，一分之微排小組第三，無緣晉級。轉戰名次賽首場對河北，改穿深色衫的港隊都是先落後，又憑陳穎和莊嘉欣達陣反先，接著還有李念殷快步偷襲，半場超前19比7。前隊長李念殷13年前有份出戰遼寧全運，去年9月誕下寶寶後今年趕及復出再戰全運，換邊後又是她建功，港隊下半場打出17比0，最終大勝36比7。女子七欖港隊球員李念殷：「我12年前參加全運會時，都是一名『新丁』，但今次經歷了很多，再回來打這場比賽，還要是香港主場，我覺得這是最特別，我想多謝家人及隊友她們的支持，以及一直在訓練中幫助我，去令我每一步，今次可以參選到全運會及參與到這個比賽。」港隊周五晚會再鬥上海，爭第5名。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 4 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 1 天前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 1 天前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力
木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 17 小時前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」
一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。姊妹淘 ・ 1 天前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 2 天前
採購美國大豆踩剎車？中國商務部這樣說
中美達成貿易休戰協議後，華府宣稱中國今年底前採購 1,200 萬公噸美國黃豆，但外媒披露，中國自 10 月底完成本季首批採購美國黃豆後，就未增加任何新訂單，採購步調陷入停滯。對此，中國商務部 13 日回應，堅持與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護穩定的全球貿易體系。 中國商務部鉅亨網 ・ 1 天前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。Yahoo Food ・ 1 天前
秋田母女臉抓傷半小時連環！ 57歲店員滿血切菜甩開熊！
哎喲，東北的秋日本該是吃拉麵賞紅葉的愜意，誰知11月9日早上，秋田縣五城目町馬場目住宅區，一名78歲老婦臉部被熊抓傷，50歲女兒趕來救人也被襲，母女倆送醫幸無大礙！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調
香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...運動筆記 ・ 19 小時前
63歲杜德偉結婚13周年大放閃！緊擁妻子告白「愛妳如初」 9歲兒子超萌入鏡
63歲香港唱跳歌手杜德偉與太太李曉冰感情極佳，近日他在社群平台曬出多張家庭合照，甜蜜慶祝結婚13週年紀念日，並寫下深情告白：「親愛的老婆，又一年了，周年快樂，愛你如初！」姊妹淘 ・ 1 天前