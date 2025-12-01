大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
柯震東手搭人妻許瑋甯香肩遭批「貴圈真亂」 本尊高EQ回應
【on.cc東網專訊】台灣女星許瑋甯與老公邱澤日前在台北補辦婚禮，藝人好友紛紛到場祝福。近日社交網貼文公開柯震東與兩人的合照，發文者捉住「搭肩」動作唔放，酸稱「界線感薄弱」、「貴圈真亂」，貼文一出隨即引發討論。沒想到柯震東稍後親自現身留言區，幽默回應後，風向立刻全面反轉，大批粉絲瘋狂敲碗「求搭肩」。
近日社交網上有人分享柯震東分別與許瑋甯、邱澤的合照，並點出照片中「搭肩」動作，批評他「手搭在已婚人士上、界線感薄弱」，直言「貴圈真亂」。柯震東隨後本人現身留言區，以一句「不是，你這篇留言有太多了吧」輕鬆回應，成功扭轉貼文氛圍。隨他出面，留言風向瞬間逆轉，粉絲紛紛歪樓敲碗「求搭肩」，有人笑稱「我超沒邊界感」、「下次換我」，甚至有人打趣自己「已婚也可以」。
討論中也有不少網友強調，當事人「許瑋甯與邱澤」看起來都相當自然，反倒是酸民過度解讀：「人家兩個都沒意見，旁人急甚麼！」原本帶有指摘意味的貼文，最終在粉絲的玩笑聲轉為輕鬆氛圍。
