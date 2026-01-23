柯震東新片裸露演出 擔心拍檔王淨尷尬

【on.cc東網專訊】台灣男星柯震東與台灣女星王淨主演的電影《功夫》將於春節檔在台灣上映，昨日（22日）舉行試片活動，現年34歲的柯震東在片中再演高中生及有裸露鏡頭，他笑言：「雖然現在很多新生代男演員出來，在高中生這個賽道我是不會退讓的。」講到其中一場露屁股的殺青戲，同場口還有王淨，柯震東坦言：「裸露還好，我主要是怕她尷尬。」被問到有否做足安全措施時？王淨秒回：「不貼保護措施也太過分了吧！」而柯震東拍完後該場口即感動得哭了出來並擁抱王淨，王淨也大方地回抱他。

片中柯震東除了裸體戲外，還有大量高難度動作戲，他都順利完成，然而，早前卻被目擊拄著拐杖到居酒屋用餐，他解釋之前打波扭傷腳，或有需要做手術：「韌帶撕裂，但近期宣傳比較忙，宣傳完再看要不要開刀治療，但接下來又有新戲開拍，開刀的話可能要下半年，目前腳傷的後遺症是感覺腳踝變得很鬆。」

