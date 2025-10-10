柳應廷再推虐心情歌 道盡「友達以上 戀人未滿」苦戀

柳應廷（Jer）繼早前的《記憶倒行》唱出每段愛情遺憾美，感動不少「柳柳粉」後，今日推出的新歌《不要說出來》繼續跟大家談情說愛，並由合作無間的好友吳林峰作曲、小克填詞、王雙駿監製，「黃金組合」再度攜手當然值得期待！

上次《記憶倒行》，Jer邀得偶像Sunny@Supper Moment作曲填詞，打造專屬的愛情吶喊；今次《不要說出來》由老拍檔Carl叔監製、小克填詞及吳林峰作曲，講述『朋友以上 戀人未滿』的痛苦，雖然一直將內心深處的『最佳位置』留給這位密友，腦海中也經常浮現二人相處的片段，甚至幻想過無數『如果』，卻一直苦無勇氣將這份愛宣之於口，因為只要不說出來、不去開始，便毋須擔心一段關係會結束，所以不相愛也有不相愛的好處，反而有著不一樣的安全感！」

雖然《不要說出來》並非《記憶倒行》的續篇，MV卻沿用同一女主角，將「放不低」的執念轉移至男主角身上，延續愛情的遺憾美！Jer說：「《記憶倒行》講述女主角放不低一段感情，於是用科技『留住』男朋友，希望將來可以跟他『再見』；《不要說出來》則是講述男主角放不下一段刻骨銘心的感情，昔日的甜蜜片段總是縈繞不散，令他老是被回憶折磨，越陷越深，相信也是普天下有情人經歷過的『成長痛』！」

繼上次MV化身「淚之王子」的Jer，今次在《不要說出來》MV中更獻出螢幕初吻，跟女主角上演一場浪漫的雨中吻戲，一邊淋雨一邊接吻，難度可謂加倍，難怪擁有「名模嘴」的Jer也被考起！他說：「人生中的第一場接吻戲，原本打算一Take過，豈料未能成功，一來自己超級緊張，二來我們要夾機位及姿勢，原來很複雜呢，唉！」

