柳應廷開騷因感冒向觀眾道歉 以歌曲帶正能量與大家捱過難關

【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）假亞洲博覽館舉行一連兩場「The Shape of Breathing Live 2025」演唱會昨晚（30日）舉行頭場，開場前Jer聯同演出團隊於晚上8時19分先進行默哀儀式，悼念大埔宏福苑大火中不幸喪生的居民。

演唱會於晚上8時41分開始，身穿鐵銹色長歌衫、拿起骨架權杖的Jer，與10多名舞者現身舞台，眾人一起擊鼓為演唱會揭開序幕，隨後便唱出《月居人》、《砂之器》等之歌曲。在唱《不要說出來》時，Jer站於高台上並升到巨型心臟道具後獻唱，在燈光效果下Jer的身影從巨型心臟中浮現出來，效果十分特別。唱到《JM單身9》時Jer更走到台下，跟觀眾作近距離接觸，令全場High爆。

在唱完《記憶倒行》後，Jer跟現場觀眾道歉，透露因感冒導致有點不適，又認為這也是人生的一個經驗：「啱啱其實就係經歷咗粉碎自己人生嘅時刻，唔知道大家有冇睇過MV，《記憶倒行》入面蒲公英種子最後係飛走咗，喺一個地方種下失望，飄到另一個地方，落到土地又會再開花，係另一個希望。」隨後便唱出《花之生命》。

演唱會尾段，Jer帶領超過30位穿上一身白色打扮、拿着手燈的小朋友齊齊上台並唱出《Dear Children》，他坦言當初是因見到社會上有小朋友因壓力而選擇離開，因此才創作了這首歌，希望能帶力量給大家：「希望大家知道，就算唔開心都好，起碼有我呢個唱歌嘅陪伴大家。」之後又跟歌迷大合唱《人類群星閃耀時》。

來到Encore環節，換上T恤拿結他的Jer自彈自唱《明日旅程》，他表示這是很久前的自己，會走到海邊拿起結他Busking，在今次演唱會上找回自己的初心。之後嘉賓Pandora出場，並與Jer合唱出《年輕小說家》及《痛痛快快活活去》，Jer直言自己是他們的小粉絲，因最近聽對方的作品後獲得很多力量，也令他變得樂觀，故邀請他們來擔任嘉賓，又指樂壇有很多好樂隊和音樂人，希望大家可繼續支持廣東歌。最後Jer以演唱會主題曲《今繼》，為演唱會劃上完美句號。

