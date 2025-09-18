東京女孩如何變三棲女王？柴咲コウ的瘋狂人生大揭秘！

漫畫迷妹變藝名傳奇

你有沒有想過，一個藝名能有多酷？柴咲コウ，這位1981年8月5日生的東京妹，本名叫山村幸惠，

14歲時超迷漫畫《少女肯妮亞》裡的女主角柴崎紅，於是把「紅」改成同音的「コウ」，再挑了個「咲」字，代表花開和笑顏，超有詩意！😄

因為以前中文系統打不出「咲」，台港媒體就用了「崎」，結果她自己也拿「柴崎幸」的印章蓋得不亦樂乎。粉絲在X上直呼：「這名字的背後故事也太有哏了吧！」

星探一秒相中，影壇開掛

柴咲コウ的星途簡直像開外掛！1995年，她14歲在池袋Sunshine City逛街時被星探挖角，雖然老爸一開始不太贊成，但16歲她還是加入了Stardust事務所。

1998年正式出道，2000年靠《大逃殺》（Battle Royale）一炮而紅，連東南亞和美國的影迷都為她瘋狂！😎

2001年的《GO!大暴走》更讓她抱回日本奧斯卡最佳配角獎，粉絲在Instagram（@ko_shibasaki）留言：「コウ姐一出場就自帶氣場！」這女孩的演技，真的有夠猛。

歌壇跨界，單曲賣爆83萬

別以為柴咲コウ只會演戲！2002年，她以《Trust my feelings》單曲出道，正式當歌手。2003年，她用《黃泉歸來》角色RUI的名義，推出主題曲《月的點滴》（Gloria），

竟然賣了83萬張，成為她歌壇生涯的超級代表作！🎤 2008年，她跟福山雅治組了KOH+，為《破案天才伽利略》唱了《Kiss Me》和《最愛》，兩首歌紅到不行，

精選輯《Single Best》跟《The Back Best》還直接霸榜Oricon第一。網友說：「コウ姐的聲音聽一次就上癮！」

純愛推手，帶火350萬本書

柴咲コウ的影響力有多誇張？2004年，她在《達文西》雜誌分享自己讀《在世界的中心呼喊愛情》時感動到哭，說想談這種刻骨銘心的愛情。出版社把這句話印在書腰上

結果這本小說從默默無聞賣到350萬本，引爆日本「純愛」熱潮！📖雖然電影版找了長澤雅美，劇版是綾瀨遙，但粉絲都說：「沒有コウ姐的神推薦，哪有這本書的傳奇！」她的推書功力，堪稱神級。

大河劇女傑，演技炸裂

2017年，柴咲コウ挑戰NHK大河劇《女城主直虎》，第一次演戰國女城主井伊直虎，演技強到讓人雞皮疙瘩掉滿地！😲 這是她首次主演NHK劇，

粉絲在X（@ko_shibasaki，323.9K粉絲）狂讚：「コウ姐把直虎的霸氣和溫柔演活了！」有劇評家表示：「她的眼神既有力量又有溫度，簡直是為這角色而生。」這波演出，直接讓她的事業再飆新高。

創業當老闆，推永續時尚

柴咲コウ不只是藝人，還是個超有想法的女企業家！2016年，她創辦Les Trois Graces公司，2017年當上CEO，2020年完全獨立，連演員業務都自己管。😉

2018年，她推出品牌MES VACANCES，賣有機棉衣服和無添加食品，還被環境省封為「環境特別廣報大使」。她的YouTube頻道「レトロワチャンネル」分享永續生活，粉絲留言：「コウ姐不只會唱會演，還在救地球！」🌍

Japhub小編有話說

柴咲コウ簡直是日本娛樂圈的無敵存在！😆 從影壇到歌壇，再到創業老闆，她每一步都走得超精彩。

小編每次看她的IG都被貓咪跟她的笑容治癒，還有那永續品牌的理念，真的好有愛！😺 你是不是也超迷這位全能天后？快來留言說說，你最愛她的哪部劇或哪首歌！✨