44歲CEO伽利略女神雙新片！ 柴崎幸2025雙新片文春長訪！

高中畢業就衝東京闖關

1981年8月25日鹿兒島市出生，爸媽離了跟媽長大，柴崎幸高中一畢業就提行李北上，14歲被星探撈走，163公分A型血的她直接從廣告小咖開始磨。

誰想到這一跳，直接跳進演藝圈龍捲風，現在44歲還能戲劇、音樂、開公司三開花，簡直是人生外掛開滿。🛫

寫真轉歌手再轉演員

1999年先靠寫真集《純情ガール》讓粉絲鼻血狂噴，2000年直接歌手出道，單曲《花火/永遠》加專輯《GLORIA》賣到手軟。

2001年主演《洗濯機泥棒ひとりやられ篇》，2002年《天國に一番近い男》還自己唱主題曲《僕のちから》，多工到讓人懷疑她有影分身。X老粉留言：「從純情寫真看到現在，幸根本不老！」🤩

銀幕從逃殺到破案全制霸

2000年《バトル・ロワイアル》讓她紅到海外，2003年《アゲイン Call Me》直接抱日本奧斯卡新人獎。2007年跟福山雅治組KOH+拍《伽利略》，收視爆表，

電影《容疑者Xの献身》（2008）、《罪の余白》（2015），電視《龍馬伝》（2010）、《SHERLOCK》（2019），每部都讓人被她眼神電到。IG底下粉絲刷：「幸的眼神，十年如一日！」⚡

音樂路自己開新航道

33張單曲、6張原創、5張精選，2004年《幸運》演唱會、2010年十週年場次門票秒殺。2018年轉製作，2020年《うたのパラドクス》、2022年翻唱井上陽水、2024年槇原敬之，

經典老歌被她唱出新靈魂。ORICON訪談她說：「戲和歌是我的雙翅膀，現在飛得更自在。」前輩評：「幸的嗓音，一聽就陷阱。」🎤

2025年新片加舞台連發

2023年舞台《花より男子》演道明寺司，粉絲喊「比漫畫帥」！2024年《余命一年》，2025年更猛：《兄を持ち運べるサイズに》演村井理子、

《捏造～被稱為殺人教師的男人》演氷室律子。11月12日《兄を持ち運べるサイズに》首映，跟オダギリジョー、満島ひかり同台，X熱議：「幸的親情戲，哭到紙巾不夠用！」

12月10日FNS歌謡祭第2夜，還要跟SixTONES京本大我合唱《Sign》，預告一出粉絲暴動：「這CP我先嗑為敬！」🎭

開公司當CEO還養牛

2016年創Les Trois Graces當老闆娘，主打有機農業，北海道那塊6個東京巨蛋大的「OUR HOME FARM」就是她後院。

YouTube賣菜、IG曬騎馬，訪談笑說：「30多歲才有錢追夢，創業比拍戲刺激。」粉絲回：「幸種的菜，我連梗都要吃！」🐄

社群天天被粉絲洗版

X @ko_shibasaki 318.2K粉，11月13日PO《兄を持ち運べるサイズに》Marisol訪談，likes 332，留言：「幸的訪談每次都暖心！」

同天文春線上長訪談《スキャンダルイブ》，rep 66。IG 123.6萬粉，11月11日《週刊女性》照一出，likes 50K起跳，網友喊：「幸永遠的冷豔女神！」#柴咲コウ 標籤熱到不行，FNS京本預告更讓粉絲尖叫：「這對我能嗑一年！」💥

訪談真心話與粉絲告白

Marisol她說：「這角色讓我更懂家人。」大人のおしゃれ手帖讚：「幸的轉型，從不失手。」PHP專訪也上線，粉絲回：「幸每句話都像雞湯！」

文春長訪談爆拍戲笑料，網友笑噴：「幸吐槽導演，現場超鬧！」鹿兒島回憶一PO，likes破千：「故鄉的幸，最軟萌。」🥰

Japhub小編有話說

從鹿兒島小巷到北海道牧場，柴崎幸這25年根本是傳奇漫畫！2025年新片加京本CP，感覺她還在開外掛，下次搞不好開「有機蔬菜演唱會」？

粉絲已經在X搶位啦～小編只想說，這種全能女王，誰不粉誰後悔！