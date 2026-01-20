柴灣東區走廊奪命車禍 電單車司機疑被雀鳥擊中 失控飛出欄邊 路面留鳥屍｜Yahoo

電單車疑與雀鳥相撞（網上影片截圖）

路中疑遺下一具鳥屍（網上影片截圖）

【Yahoo 新聞報道】柴灣東區走廊昨（19 日）發生致命交通意外，下午約 4 時 21 分警方接報，一輛沿東區走廊往柴灣方向的電單車，駛至盛泰道30號即IVE 柴灣分校對開失事，失控撞向鐵欄，58歲男子被拋出車外，頭部重創昏迷送院，於下午 5 時 37 分證實不治。

網上流傳一段影片，顯示事發時電單車即將轉右彎，突然疑與雀鳥相撞，車輛速度減慢，未幾撞上防撞欄，電單車司機被拋離座位，倒臥在草叢位置，期間路中疑遺下一具鳥屍，被一輛的士輾過。港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。