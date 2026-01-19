柴灣東廊電單車失控撞欄 中年鐵騎士傷重不治

柴灣發生致命交通意外。一名58歲鐵騎士昨午4時21分沿東區走廊往柴灣方向行駛，駛至近盛泰道30號對開時，疑電單車失控撞鐵欄。男司機頭部重創送院搶救後證實死亡。警方港島總區交通部特別調查隊跟進調查，呼籲任何人若有資料提供，致電36606838或36606848與調查人員聯絡。

事後現場所見，草叢及護土牆血跡斑斑。多名警員在場蒐證，在路面發現羽毛及懷疑雀鳥殘骸。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004931/柴灣東廊電單車失控撞欄-中年鐵騎士傷重不治?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral